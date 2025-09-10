Inimigos? Jamais! França nutriu amizade com vascaínos mesmo no Flamengo

Matheus França chegou ao Flamengo no sub-14. Desde então, conviveu de perto com a rivalidade entre o Rubro-Negro e o Vasco. Os disputados embates com o Cruzmaltino foram marcantes, mas nem por isso um sentimento de inimizade foi criado com quem estava do outro lado.

Seleção e bairro de Campo Grande

Aos 21 anos, o jovem é da mesma geração dos ex-vascaínos Andrey Santos e Marlon Gomes, hoje na Europa. Com a dupla, por exemplo, França cultiva uma amizade desde antes de "pular o muro" do clássico, já que recentemente foi contratado por empréstimo pelo Vasco.

A relação com Andrey Santos foi construída nas diversas convocações para seleções brasileiras de base desde o sub-15. Em seguida, se estendeu para a Inglaterra, país para onde se transferiram.

A convivência com Marlon Gomes também aconteceu muitas vezes na "Amarelinha", mas já vem de muito antes, mais precisamente de Campo Grande, bairro onde ambos cresceram.

São amigos que eu fiz. Com o Andrey Santos, troco muita ideia sobre futebol desde a época da base. Inclusive nos encontramos algumas vezes em Londres. O Marlon Gomes é outro amigo que tenho, pois viemos do mesmo bairro. Estamos sempre em contato. São caras do bem e meus amigos

Matheus França, ao UOL

Não foi campeão com os amigos

Matheus França poderia ter sido campeão sul-americano sub-20, em 2023, junto com Andrey Santos e Marlon Gomes. Ele estava convocado junto com a dupla para a competição, mas o Flamengo, na época, não o liberou para a disputa pois contava com o jovem em seu elenco profissional.

Coincidentemente, outro que fez parte daquela campanha foi o zagueiro Robert Renan, que desembarcou no Vasco também nesta janela de transferências. Ele defendia o Corinthians à época.

França rechaça pressão por ser ex-Fla

Apesar de ter estreado pelo Vasco na vitória por 3 a 2 sobre o Sport, no dia 31 de agosto, quando entrou no segundo tempo, Matheus França foi ser apresentado oficialmente à imprensa somente no último 2 ao lado do zagueiro colombiano Carlos Cuesta.

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022 pelo Flamengo, o jovem minimizou sua formação no rival e uma possível pressão da torcida vascaína pelo passado rubro-negro. Com contrato com o Crystal Palace até 2028, ele está emprestado ao Cruzmaltino por um ano e sem opção de compra.