Gramado da Arena apresenta 'marcas' da NFL antes de Corinthians x Athletico-PR; veja foto

O gramado da Neo Química Arena apresenta algumas 'marcas' na NFL antes do jogo entre Corinthians e Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A tinta usada para pintar o campo na partida entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers, na última sexta-feira, não foi completamente retirada. Ainda é possível ver a demarcação das jardas e das endzones, na região dos gols.

Além disso, o logo da principal liga de futebol norte-americano ainda está estampado no centro do gramado, ainda que desbotado.

Gramado prejudicado?

A possibilidade do gramado estar visualmente danificado já era prevista pela equipe de organização da Neo Química Arena. Durante a data Fifa, período em que o Corinthians não entrou em campo, o campo recebeu um tratamento especial para retirada da tinta e dos 'tufos' de grama deixados pelo jogo da NFL.

Os trabalhadores do estádio, no entanto, asseguram que, apesar da estética, a grama está em boas condições para receber o duelo da Copa do Brasil.

Os números do confronto desta noite! ? ?? 72 J

?? 29 V

? 24 E

?? 19 D ? Gustavo Vasco / Corinthians#SCCPxATH#NeoQuimicaArena#InvasãoPorElas#VaiCorinthians pic.twitter.com/QNjzdE6qPs ? Corinthians (@Corinthians) September 10, 2025

Situação do confronto

O Corinthians venceu a partida de ida, na Ligga Arena, por 1 a 0, com gol de Gui Negão. Com a vitória em Curitiba, o Timão precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. Em caso de vitória do Athletico-PR por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um triunfo dos visitantes por dois ou mais tentos elimina os paulistas.

O vencedor do confronto enfrentará na próxima fase Cruzeiro ou Atlético-MG. A Raposa ganhou o jogo de ida fora de casa e agora decide o clássico diante de sua torcida, no Mineirão.