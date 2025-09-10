Galvão Bueno acerta com o SBT para narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026, diz jornal

Galvão Bueno deve ter casa nova na Copa do Mundo de 2026. O narrador acertou com o SBT para narrar os jogos da seleção brasileira no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. A informação foi publicada pela "Folha".

Aos 75 anos, Galvão irá narrar sua 14ª Copa do Mundo, caso se confirme a negociação. Ele atua desde o Mundial de 1974, sendo que esteve presente no local da competição em todas as edições a partir de 1978.

Em 1986, Galvão narrou seu primeiro jogo da seleção brasileira em Copas do Mundo. Naquele torneio, o narrador dividiu as funções com Osmar Santos. A partir de 1990, se tornou titular absoluto e não deixou de narrar uma partida sequer do time nacional em Mundiais.

O vínculo com o SBT para narrar partidas da próxima Copa do Mundo faria parte de um acordo maior envolvendo a N Sports, canal que transmite eventos esportivos, do qual Galvão se tornou sócio este ano.

Atualmente, Galvão narra partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil no serviço de streaming da Amazon, o Prime Video, e apresenta às segundas-feiras o programa Galvão e Amigos, na Band.

Além de Galvão, o SBT deverá dar destaque a Tiago Leifert na cobertura da Copa do Mundo. Outro antigo funcionário da Globo, o jornalista é o narrador principal da emissora da família Abravanel e comanda transmissões da Sul-Americana e Champions League, além da atração musical The Voice.