Frías celebra desafio no Santos e relembra "dias difíceis" antes de anúncio

O Santos apresentou, nesta quarta-feira, Adonis Frías, um dos reforços para este meio de ano. O zagueiro de 27 anos destacou o tamanho do desafio e celebrou a oportunidade de vestir a camisa do Peixe.

"Sou um jogador que gosta de desafios. Quando soube do Santos, quis vir. É uma liga que posso me provar como jogador e pessoa. Uma liga com grandes jogadores. Gostei muito. É um desafio muito grande e importante. Todos conhecem a história do Santos. É um clube tremendo. Hoje a realidade é outra. Tratarmos para voltar a realidade de sempre. É o desafio mais importante da minha carreira", disse.

O argentino chega do León, do México, com contrato até 31 de dezembro de 2028. A negociação, porém, não foi fácil. O acordo chegou a travar e só foi concretizado no último dia da janela de transferência.

"Foi difícil. Estava aqui há alguns dias, tive até imprevisto no aeroporto. Não podia treinar pois não tinha o acordo ainda. Foi difícil. Minha família também tinha a expectativa. Não queria esperar até o último dia. Queria que fosse mais rápido. O que mais queria era estar à disposição. Ainda bem que deu tudo certo. Hoje sou do Santos e estou treinando da melhor maneira para jogar", relatou.

Agora, com tudo certo, Adonis Frías espera poder ajudar o Santos a se reerguer.

"Me encontrei com o corpo técnico com muita vontade. Os jogadores também têm uma garra grande para mudar a situação. Juntos podemos devolver o Santos para onde merece. É um clube com muita história. Estou muito contente. É um desafio enorme para mim jogar no Brasil", comentou.

Quem é Adonis Frías?

O zagueiro é argentino e estava no León desde o começo de 2023. Pela equipe mexicana, disputou 84 jogos, marcou três gols e deu três assistências.

Em 2025, disputou 14 partidas, das quais saiu de campo sem sofrer gols em duas. Além disso, levou dois amarelos e dois vermelhos, somou 11 dribles sofridos, 14 desarmes, 11 interceptações seis bloqueios e 24 duelos aéreos vencidos e não teve nenhum erro crucial, segundo dados do Sofascore.

Adonis Frías é destro e tem 1,80m. O zagueiro também coleciona passagens por Los Andes-ARG e Defensa y Justicia-ARG, clube que ele mais defendeu na carreira, com 101 aparições.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos