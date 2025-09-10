ForaCasares e #ForaBelmonte: sao-paulinos reclamam nas redes sociais

Uma parte dos torcedores do São Paulo demonstrou forte insatisfação com a diretoria comandada pelo presidente Julio Casares. Houve protestos nas redes sociais contra a gestão do clube do Morumbi, envolvendo também o diretor de Futebol Carlos Belmonte.

Os termos #ForaCasares e #ForaBelmonte apareceram na manhã desta quarta-feira entre os assuntos mais comentados no Twitter relacionados a esportes.

"Não cumpriu nada que prometeu, aumentou mais ainda a dívida e ainda dá umas desculpas esfarrapadas para justificar as vendas a preço de banana", escreveu um torcedor que participou da manifestação online.

Vendas de jovens aumentam pressão

A insatisfação da torcida cresceu com a decisão dos dirigentes em negociar jogadores revelados na base para aliviar a crise financeira do clube.

O último nome liberado pelo Tricolor foi o do meia Henrique Carmo, de apenas 18 anos, que está perto de acertar com o CSKA Moscou, da Rússia.

Neste ano, também deixaram o clube:

William Gomes e Moreira , para o Porto

Luiz Henrique , para o Real Múrcia

Matheus Alves , para o CSKA Moscou

Lucas Ferreira, para o Shakhtar Donetsk

Dívidas próximas de R$ 1 bilhão

Enquanto isso, as dívidas do São Paulo seguem pressionando as finanças e já chegam perto da marca de R$ 1 bilhão.

"Eu como torcedor também fico triste, também gostaria que o jogador ficasse por mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, ele tinha sido pretendido por empréstimo para o PSV, mas nós seguramos. Estive com os pais e os empresários e eles queriam ir embora, insistiram. Chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. Tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse", disse o presidente em entrevista à ESPN.

Mercado da bola e lacunas no elenco

Na última janela de transferências, o São Paulo contratou o zagueiro Rafael Tolói e o lateral-direito Maílton, mas não conseguiu reforçar o ataque.

Com as lesões de Calleri, André Silva e Ryan Francisco, o time ficou sem opções de peso no setor ofensivo. O clube até tentou a repatriação de Marcos Leonardo, do Al-Hilal, mas não teve condições financeiras de concretizar a negociação.

? Próximos jogos do São Paulo

Brasileirão Série A

Domingo, 14 de setembro

São Paulo x Botafogo

? 17h30

Copa Libertadores - Quartas de final (jogo de ida)