#ForaCasares e #ForaBelmonte: sao-paulinos reclamam nas redes sociais
Uma parte dos torcedores do São Paulo demonstrou forte insatisfação com a diretoria comandada pelo presidente Julio Casares. Houve protestos nas redes sociais contra a gestão do clube do Morumbi, envolvendo também o diretor de Futebol Carlos Belmonte.
Os termos #ForaCasares e #ForaBelmonte apareceram na manhã desta quarta-feira entre os assuntos mais comentados no Twitter relacionados a esportes.
"Não cumpriu nada que prometeu, aumentou mais ainda a dívida e ainda dá umas desculpas esfarrapadas para justificar as vendas a preço de banana", escreveu um torcedor que participou da manifestação online.
Foto: Reprodução
Vendas de jovens aumentam pressão
A insatisfação da torcida cresceu com a decisão dos dirigentes em negociar jogadores revelados na base para aliviar a crise financeira do clube.
O último nome liberado pelo Tricolor foi o do meia Henrique Carmo, de apenas 18 anos, que está perto de acertar com o CSKA Moscou, da Rússia.
Neste ano, também deixaram o clube:
William Gomes e Moreira, para o Porto
Luiz Henrique, para o Real Múrcia
Matheus Alves, para o CSKA Moscou
Lucas Ferreira, para o Shakhtar Donetsk
Dívidas próximas de R$ 1 bilhão
Enquanto isso, as dívidas do São Paulo seguem pressionando as finanças e já chegam perto da marca de R$ 1 bilhão.
"Eu como torcedor também fico triste, também gostaria que o jogador ficasse por mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, ele tinha sido pretendido por empréstimo para o PSV, mas nós seguramos. Estive com os pais e os empresários e eles queriam ir embora, insistiram. Chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. Tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse", disse o presidente em entrevista à ESPN.
Mercado da bola e lacunas no elenco
Na última janela de transferências, o São Paulo contratou o zagueiro Rafael Tolói e o lateral-direito Maílton, mas não conseguiu reforçar o ataque.
Com as lesões de Calleri, André Silva e Ryan Francisco, o time ficou sem opções de peso no setor ofensivo. O clube até tentou a repatriação de Marcos Leonardo, do Al-Hilal, mas não teve condições financeiras de concretizar a negociação.
? Próximos jogos do São Paulo
Brasileirão Série A
Domingo, 14 de setembro
São Paulo x Botafogo
? 17h30
Copa Libertadores - Quartas de final (jogo de ida)
Quinta-feira, 18 de setembro
LDU Quito x São Paulo
? 19h00.