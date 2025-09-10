Fluminense x Bahia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fluminense e Bahia entram em campo nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Bahia tem a vantagem do empate por ter vencido a primeira partida por 1 a 0. Assim, o Flu precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal. Vitória simples dos cariocas leva a decisão para os pênaltis.

O Tricolor de Aço chega embalado pelo título na Copa do Nordeste. A equipe comandada por Rogério Ceni teve bastante facilidade na final e venceu o Confiança por 9 a 1 no agregado.

Já o Fluminense não entra em campo desde a paralisação para a Data Fifa. A equipe de Renato Gaúcho empatou em 0 a 0 com o Santos no último compromisso.

Fluminense x Bahia -- Copa do Brasil