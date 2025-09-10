Flu reverte vantagem do Bahia com brilho de Thiago Silva no fim e avança
O Fluminense cresceu no segundo tempo, venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil.
Canobbio e Thiago Silva marcaram os gols do jogo. Ambos saíram já na etapa final.
O time carioca fechou o agregado em 2 a 1. Na ida, o Bahia havia vencido por 1 a 0.
O Fluminense espera por Botafogo ou Vasco na semifinal. As equipes se enfrentam amanhã, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas. Na ida, empate por 1 a 1, em São Januário. Com a vaga do Flu, a Copa do Brasil já tem um carioca garantido na decisão.
As duas equipes voltam a campo para disputar a 23ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Fluminense recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília). Na segunda-feira, o Bahia recebe o Cruzeiro, às 20h.
O toque do capitão e o tabu do Bahia
O Fluminense fez uma partida segura defensivamente. Thiago Silva e Freytes pouco tiveram trabalho com o ataque do Bahia, que deu a bola para os cariocas por já ter vencido o jogo de ida.
No ataque, o capitão precisou de apenas um toque para colocar o Fluminense na semifinal. Bastou uma movimentação na direção contrária enquanto todos fechavam para a pequena área, e o camisa 3 apareceu sozinho para fazer o gol da classificação — Canobbio havia marcado de pênalti antes.
Thiago Silva e a Copa do Brasil têm longa relação. Em 2007, pouco tempo depois de surgir como destaque no Flu, o zagueiro foi um dos líderes do time campeão contra o Figueirense. Ele é o único remanescente daquele elenco.
A eliminação, por outro lado, mantém um tabu no Bahia. A equipe nunca conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil — agora são 10 eliminações nas quartas de final.
Lances importantes e gols
Quase, Thiago Silva. Guga ficou com sobra de bola após escanteio e cruzou. Thiago Silva apareceu no meio da zaga do Bahia e tocou no contrapé de Ronaldo. A bola morreu na parte superior da rede do lado de fora.
Ronaldo espalma! Nonato ficou com sobra de bate e rebate na entrada da área e soltou a bomba de perna direita. A bola foi no meio, e Ronaldo espalmou.
Fábio evita o gol do Bahia. Kayky apareceu nas costas da defesa do Fluminense e viu Fábio saindo desesperado. Ele tentou um toque para encobrir o goleiro, mas o camisa 1 se esticou e fez a defesa.
Pênalti! No começo do segundo tempo, Renê recebeu de Acosta pela esquerda e cruzou. A bola pegou no braço de Michel Araújo, e o árbitro marcou pênalti.
Canobbio coloca o Fluminense na frente: 1 a 0. O uruguaio foi para a bola e bateu cruzado. Ronaldo caiu para o lado direito e nada pôde fazer.
Passou raspando! Keno tentou drible, mas foi desarmado. Ele lutou pela sobra e rolou para Martinelli. O camisa 8 levou para a direita e bateu colocado, buscando o canto esquerdo de Ronaldo. Ela passou tirando tinta da trave.
Thiago Silva faz o gol da classificação: 2 a 0. Canobbio cruzou falta na área já reta final do duelo. O capitão apareceu com espaço, subiu e testou firme, cruzado, para vencer Ronaldo.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 2 x 0 BAHIA
Data e horário: 10 de setembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
Competição: Volta das quartas de final da Copa do Brasil
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Inês Back (SP)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gols: Canobbio (9'/2°T), Thiago Silva (38'/2°T)
Cartões amarelos: Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago, Cauly (BAH), Canobbio, Freytes (FLU)
Fluminense: Fábio; Guga, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli (Bernal), Nonato (Acosta) e Hércules; Serna (Keno), Canobbio (Ignacio) e Everaldo (Cano). Técnico: Renato Gaúcho
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Juninho); Kayky (Sanabria), Michel Araújo (Iago) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni