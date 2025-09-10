Fluminense tenta reverter vantagem do Bahia para avançar às semifinais da Copa do Brasil

Após período de paralisação por conta da Data Fifa, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira num jogo decisivo. O time carioca vai enfrentar o Bahia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã, em duelo que terá início a partir das 19 horas.

O primeiro jogo, em Salvador (BA), terminou com triunfo do Bahia por 1 a 0, com gol do lateral-esquerdo Luciano Juba. Por isso, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para chegar às semifinais. Ou então, ganhar por um gol de diferença e disputar a vaga nas cobranças de pênaltis.

A última vez que o Fluminense entrou em campo foi no dia 31 de agosto, quando empatou por 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro. O grupo comandado por Renato Gaúcho quer aproveitar o retrospecto positivo diante do Bahia para avançar no torneio mais rentável do futebol nacional. Os cariocas não perdem para os baianos no Maracanã desde 2011, quando foram derrotados por 1 a 0, pelo Brasileirão.

O técnico Renato Gaúcho deve mandar a campo o 'time das copas'. A estratégia de dividir o grupo de jogadores é uma medida adotada pela comissão técnica para evitar o desgaste do elenco e manter o clube vivo nas três competições que está disputando: o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa sul-americana.

A única dúvida está no setor ofensivo, mas é por uma questão positiva. O centroavante Germán Cano, ídolo tricolor, disputa a titularidade com Everaldo. Este vem sendo a referência do ataque do 'time das copas', mas enfrenta uma seca de gols e pode acabar no banco de reservas.

O lateral-direito Samuel Xavier, titular absoluto da posição, se recupera de uma lesão muscular e será substituído por Guga, que não vive bom momento e vem sendo pressionado por parte da torcida.

O atacante Soteldo ainda não teve sua presença confirmada entre os relacionados. Ele está à serviço da seleção venezuelana na última rodada das eliminatórias. A comissão técnica espera contar com ele no banco de reservas para atuar ao menos por alguns minutos.

O Bahia chega ao Rio de Janeiro embalado depois de vencer o Confiança duas vezes (4 x 1 na ida e 5 x 0 na volta) e conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste. O técnico Rogério Ceni espera contar com um reforço de peso: o volante Jean Lucas.

Convocado pela seleção brasileira, ele viajará em um voo fretado para o Rio e ficará à disposição. A escalação dele entre os titulares irá depender de sua condição física após o retorno da Bolívia. Por isso, Rodrigo Nestor é a opção para a vaga.

O lateral-direito Gilberto, recuperado de lesão muscular, é cotado para iniciar o jogo no lugar do colombiano Santiago Arias, outro chamado para defender seu país na Data Fifa.

O principal desfalque é o atacante Lucho Rodríguez, negociado junto ao SC Neom, da Arábia Saudita, por 22 milhões de euros, perto de R$ 140 milhões. Ele foi autorizado a viajar para assinar contrato e não faz mais parte do elenco baiano. Willian José vai ser o centroavante, mesmo porque Ademir e Erick Pulgar estão machucados e vetados pelos médicos.

O zagueiro Kanu, o volante Caio Alexandre e o meia Erick estão em processo de transição e não estão disponíveis. Além deles, o zagueiro Luiz Gustavo, anunciado como reforço na última janela de transferências, não pode atuar pela Copa do Brasil porque já vestiu as cores do Vasco na competição.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BAHIA

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Kevin Serna, Everaldo (Germán Cano) e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro; Cauly, Willian José e Kayky. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).