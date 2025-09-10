Fluminense elimina Bahia com gol de Thiago Silva e vai à semifinal
Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense recebeu o Bahia no Maracanã e venceu por 2 a 0, com gols de Agustín Canobbio e Thiago Silva.
Com o resultado positivo, o time carioca, que havia perdido o jogo de ida pelo placar mínimo, avança à semifinal do torneio. Agora aguarda o vencedor do duelo entre Botafogo e Vasco para saber quem irá encarar. Já o Bahia, comandado por Rogério Ceni, se despede do torneio.
? Resumo do jogo
? FLUMINENSE 2 X 0 BAHIA ?
? Competição: Quartas de final da Copa do Brasil
?? Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
? Data: 10 de setembro (quarta-feira)
? Horário: 19h (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Agustín Canobbio e Juan Pablo Freytes (Fluminense); Nicolás Acevedo, Kayky, Ronaldo, Iago e Cauly (Bahia)
? Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gols
- ? Agustín Canobbio, aos 10? do 2ºT (Fluminense)
- ? Thiago Silva, aos 39? do 2ºT (Fluminense)
???Fluminense
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê, Martinelli (Bernal) e Hércules; Agustín Canobbio (Ignácio), Gustavo Nonato (Lucho Acosta) e Kevin Serna (Keno); Everaldo (Cano)
Técnico: Renato Gaúcho
??? Bahia
Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos e Luciano; Acevedo (Rezende) e Jean Lucas; Michel Araújo (Iago), Everton Ribeiro (Edivan) e Kayky (Matheus Sanabria); Willian José (Cauly)
Técnico: Rogério Ceni
O jogo
O Fluminense começou a partida pressionando o Bahia e criou boa chance aos três minutos. Canobbio recebeu passe e chutou para boa defesa de Ronaldo. Depois, foi a vez de Thiago Silva aproveitar cruzamento e cabecear com perigo.
Após o início movimentado, os donos da casa passaram a ter dificuldade com a marcação do Bahia. Tanto que o Fluminense só voltou a chegar com qualidade aos 22 minutos, em finalização de Everaldo. Depois disso, o confronto voltou a ficar equilibrado, sem lances de emoção.
A situação se manteve até os minutos finais. Os cariocas assustaram em chute de longe de Thiago Silva. Já o Bahia teve sua única chance nos acréscimos. Kayky foi lançado na área e tentou encobrir Fábio. O goleiro tricolor conseguiu fazer a defesa e manteve o placar inalterado até o intervalo.
No segundo tempo, os donos da casa viram o Bahia voltar com uma postura mais ofensiva. No entanto, o Fluminense foi quem abriu o placar, aos nove minutos. Renê cruzou e a bola bateu no braço de Michel Araújo na área. O árbitro marcou pênalti, convertido por Canobbio.
O gol animou os cariocas, que aumentaram a pressão em busca do segundo gol. No entanto, o Fluminense pecava no último passe. Já o Bahia não conseguia sair da marcação e mal passava do meio,
Os donos da casa voltaram a levar somente aos 36 minutos. Em avanço rápido, Martinelli arriscou da entrada da área e viu a bola ir pela linha de fundo. Só que três minutos depois, o Fluminense marcou o gol da classificação. Thiago Silva aproveitou falta cobrada na área e cabeceou sem chance para Ronaldo.
Mesmo após o gol, os cariocas seguiram com a postura ofensiva e assustaram em chute de Keno. O Bahia foi obrigado a avançar, mas pouco produziu e viu o Fluminense ficar com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil.
Próximos jogos
Fluminense
- Enfrenta o Corinthians, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão
Bahia
- Enfrenta o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão