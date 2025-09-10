Topo

Filho de Ronaldinho Gaúcho troca Burnley por time da 2ª divisão inglesa, diz jornal

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, deve reforçar o Hull City - Reprodução/Instagram
João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, deve reforçar o Hull City Imagem: Reprodução/Instagram

10/09/2025 11h20

João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, trocou o Burnley para assinar contrato com o Hull City, time da segunda divisão do futebol inglês. Segundo o jornal britânico The Sun, o atleta de 20 anos chega para ingressar no sub-21 do seu novo clube. Todos os detalhes da transferência já foram definidos.

Atacante canhoto, que gosta de atuar pelo lado direito, Mendes vinha "progredindo de forma discreta" no Burnley, segundo a publicação. Na última temporada da Premier League Cup (torneio sub-21), ele entrou em campo cinco vezes, marcou um gol e deu duas assistências.

Com a volta da equipe para disputar a Premier League, o filho do pentacampeão, entrou na lista de 13 atletas liberados pelo clube. Em entrevista à ESPN em fevereiro deste ano, João Mendes disse que se adaptar ao inverno rigoroso da Inglaterra vem sendo um grande desafio.

"É difícil", disse o atleta que tenta desvincular a imagem do pai ao seu futebol. "Eu quero ser o João, independentemente de qualquer coisa. Nunca tentei ser meu pai", disse o jogador.

João Mendes deu os primeiros passos nas categorias de base do Cruzeiro, onde jogou por quatro temporadas. Em 2023, o jovem atacante deu início à sua trajetória internacional. Aprovado no Barcelona, o filho de Ronaldinho Gaúcho assinou com o sub-19 do clube catalão, onde permaneceu até junho de 2024.

No mesmo ano, ele trocou a Espanha pelo futebol inglês e passou a defender o Burnley. Agora, com essa mudança de ares, ele inicia mais uma fase de sua trajetória no Hull City.

