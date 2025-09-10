Fifa divulga datas da Copa Intercontinental; veja

A Fifa anunciou nesta quarta-feira as datas da Copa Intercontinental. A nova competição, que substitui o antigo Mundial de Clubes, chega à sua segunda edição - a primeira após a realização da Copa do Mundo de Clubes, entre junho e julho.

The dates and venues for the first FIFA Intercontinental Cup 2025 match-ups have been confirmed: ? FIFA (@FIFAcom) September 10, 2025

. Pyramids (Egito), representante africano, e Auckland City (Nova Zelândia), representante da Oceania, disputam a fase preliminar. O vencedor enfrenta o Al-Ahli, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Essas partidas serão realizadas nos dias

Do outro lado da chave, o campeão da Libertadores enfrentará o Cruz Azul, vencedor da Concachampions 2025, no chamado Dérbi das Américas. O ganhador encara o vencedor de Al-Ahli x Pyramids/Auckland City, pela Copa Challenger. Quem passar desse confronto decide o título contra o Paris Saint-Germain. Os jogos da fase final acontecem entre 10 e 17 de dezembro.

Ainda sem sede fixa, a Fifa confirmou apenas os palcos das primeiras partidas:

Pyramids x Auckland City ? Cairo (Egito)

Al-Ahli x Pyramids/Auckland City ? Jidá (Arábia Saudita)

Datas da Copa Intercontinental