Fifa divulga datas da Copa Intercontinental; veja

10/09/2025 13h25

A Fifa anunciou nesta quarta-feira as datas da Copa Intercontinental. A nova competição, que substitui o antigo Mundial de Clubes, chega à sua segunda edição - a primeira após a realização da Copa do Mundo de Clubes, entre junho e julho.

O torneio mantém o mesmo formato. Pyramids (Egito), representante africano, e Auckland City (Nova Zelândia), representante da Oceania, disputam a fase preliminar. O vencedor enfrenta o Al-Ahli, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia. Essas partidas serão realizadas nos dias 14 e 23 de setembro.

Do outro lado da chave, o campeão da Libertadores enfrentará o Cruz Azul, vencedor da Concachampions 2025, no chamado Dérbi das Américas. O ganhador encara o vencedor de Al-Ahli x Pyramids/Auckland City, pela Copa Challenger. Quem passar desse confronto decide o título contra o Paris Saint-Germain. Os jogos da fase final acontecem entre 10 e 17 de dezembro.

Ainda sem sede fixa, a Fifa confirmou apenas os palcos das primeiras partidas:

  • Pyramids x Auckland City ? Cairo (Egito)

  • Al-Ahli x Pyramids/Auckland City ? Jidá (Arábia Saudita)

Datas da Copa Intercontinental

  • 14 de setembro: Pyramids x Auckland City

  • 23 de setembro: Al-Ahli x Pyramids ou Auckland City

  • 10 de dezembro: Dérbi das Américas (Conmebol x Concacaf)

  • 13 de dezembro: Copa Challenger (semifinal)

  • 17 de dezembro: Final da Copa Intercontinental (contra PSG).

