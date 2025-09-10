Felipe Massa vai acelerar novo modelo da Stock Car pelas ruas de São Paulo

Em sua quinta temporada na Stock Car, tendo iniciado sua passagem pela principal categoria de automobilismo do Brasil em 2021, Felipe Massa é um dos principais nomes do grid e atrai a atenção de fãs de velocidade no País. Nesta semana, em vez de os apaixonados por esporte irem até o autódromo, será a vez do piloto acelerar pelas ruas de São Paulo, em direção aos fãs.

Neste domingo, 14, o piloto do Time Lubrax e TMG Racing na Stock Car irá apresentar o novo Chevrolet Tracker #19 no bairro de Cidade Jardim, na capital paulista, para os fãs de automobilismo. Os car spotters, que ficam aos fins de semana na Ponte Cidade Jardim apreciando e fotografando os supercarros que passam pela região, terão a oportunidade de fotografar Massa no volante.

O trajeto será iniciado no Posto Petrobrás Cambuí, na Praça Deputado Dario de Barros, às 10h (de Brasília). A partir daí, percorrerá ruas e avenidas da região, passando pela Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo (Ponte Cidade Jardim), até retornar ao ponto de partida. Ele dará duas voltas no trajeto designado.

"Será uma experiência muito diferente andar pelas ruas de São Paulo com o meu carro de competição e no meio de carros de rua. Vai ser, sem dúvida, muito divertido", disse o piloto. O passeio pelas ruas de São Paulo será acompanhado pelo Motorgrid, grupo que organiza encontros de supercarros e apaixonados por velocidade.

Na última temporada, Massa terminou com o vice-campeonato da Stock Car, atrás de Gabriel Casagrande. À época, o título foi definido na última etapa, em Interlagos, mas precisou passar pelo julgamento do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Duas equipes, a Crown e a TMG, perderam pontos conquistados na etapa do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), por suposto descumprimento do regulamento sobre "uso de aditivos em pneus". O STJD manteve a decisão inicial. Mesmo sem o título do ex-piloto da Fórmula 1, sua equipe conseguiu assegurar o troféu de construtores. Em 2025, até aqui, o piloto ocupa a 19ª posição.

A ação em São Paulo também ajuda a promover o retorno da categoria ao Estado nesta temporada. A próxima etapa da Stock Car acontece no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu, a 180 km da capital paulista. Esta será a oitava prova do ano e acontece no dia 28 de setembro.