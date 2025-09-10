Topo

'Favas contadas': Mattos analisa Corinthians x Athletico na Copa do Brasil

do UOL

Colaboração para o UOL

10/09/2025 01h44

A volta do trio de ataque do Corinthians, com Garro, Memphis e Yuri Alberto é mais um dos fatores que torna tão difícil que o Athletico reverta a vantagem paulista na Copa do Brasil, disse Rodrigo Mattos, no Fim de Papo.

O Corinthians venceu o jogo de ida, na Arena da Baixada, por 1 a 0, e pode até empatar na Neo Química Arena para garantir a classificação às semifinais.

Mattos: Difícil pensar no Corinthians perdendo a vaga

Com esse trio de ataque e ainda tendo a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, é difícil pensar no Corinthians perdendo essa vaga.

É um cenário otimista no sentido de que você estava pensando que ia perder esses jogadores por algum tempo e estão de volta os três. Esse jogo eu diria que são favas contadas.
Rodrigo Mattos

Assista ao programa completo

