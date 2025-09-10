Fala de Tuma sobre não pagar a Arena gera desconforto no Corinthians

A sugestão de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, para que o clube deixe de pagar a dívida da Neo Química Arena causou desavenças nos bastidores.

O que aconteceu

Tuma sugeriu, em coletiva no Parque São Jorge nesta segunda-feira, que a prioridade fosse quitar outras dívidas consideradas mais urgentes, mesmo que isso significasse interromper os repasses à Caixa Econômica Federal, responsável pelo financiamento da Arena Corinthians.

O conselheiro afirmou que o Corinthians "não tem dinheiro" e que o clube deveria buscar uma solução diferente para quitar as pendências relacionadas ao estádio. Os valores rondam a casa dos R$ 670 milhões, como mostrou balanço financeiro no fim do ano passado.

O UOL ouviu que a fala não foi bem recebida nos bastidores. Fontes ouvidas pela reportagem, reservadas à condição de anonimato, entendem que esse tipo de narrativa fomenta a desconfiança do mercado em um momento em que o clube tenta renegociar contratos de patrocínio. Um dos conselheiros ouvidos falou em "incômodo interno e externo"

Reajustes contratuais

A gestão de Osmar Stabile vê justamente na Arena um trunfo para tentar aliviar a atual crise financeira, com dívidas que já beiram R$ 2,6 bilhões, segundo divulgação do final do primeiro trimestre de 2025. Como o UOL já mostrou, o clube tenta um reajuste no acordo de naming rights firmado em 2020 e que tem duração até 2040.

A própria Hypera Pharma, atual detentora dos direitos da Neo Química Arena, é uma das interessadas. A multa para rescisão contratual do atual vínculo caiu para R$ 70 milhões neste mês de setembro.

Os valores atuais, que hoje giram em torno de R$ 21 milhões por ano, são considerados defasados em relação ao mercado. O Corinthians entende que pode triplicar esses números.