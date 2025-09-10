Ex-Palmeiras e Flamengo, Lázaro deixa o Almería rumo ao futebol saudita

O atacante Lázaro, ex-Palmeiras e Flamengo, está prestes a deixar o Almería, da Espanha, rumo ao Al Najma, da Arábia Saudita. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano nesta quarta-feira.

Acordo entre os times

O clube saudita pagará ao time espanhol uma taxa inicial de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões na cotação atual) pelo jogador brasileiro. O Almería ainda terá direito a 15% de uma possível futura da venda no futuro.

Números de Lázaro pelo Almería

Temporada 2024/25: 18 jogos, 1 gol e 1 assistência

Temporada 2025/26: 4 jogos, 0 gols e 0 assistências

? ¡Hoy es el cumpleaños de Lázaro! ? @Lazarovini10, te deseamos que pases un gran día. ¡¡¡FELICIDADES!!! pic.twitter.com/kvsOayYEU6 ? UD Almería (@U_D_Almeria) March 12, 2025

Passagem pelo Brasil

Lázaro foi revelado pelo Flamengo, clube que defendeu de 2020 a 2022. Com a camisa rubro-negra, o jogador de 23 anos soma 62 jogos, oito gols e oito assistências.

O atacante se transferiu para o Almería, mas retornou ao futebol brasileiro em 2024 para jogar no Palmeiras, por empréstimo. Em sua passagem pelo Verdão, Lázaro tem três gols e uma assistência 35 partidas.