Ex-lutador do UFC lista possíveis rivais de McGregor para card na Casa Branca

10/09/2025 13h54

Mesmo afastado do octógono desde 2021, Conor McGregor continua sendo um dos nomes mais comentados do MMA mundial. E, segundo Brendan Schaub, ex-lutador do UFC, o irlandês pode fazer seu aguardado retorno em grande estilo - mais precisamente, no inédito card do UFC planejado para a Casa Branca. Durante episódio recente do programa 'The Fighter and The Kid', o analista demonstrou otimismo quanto à presença do astro no evento, que tem movimentado bastidores e alimentado especulações.

Ao comentar sobre os possíveis adversários para 'The Notorious', Schaub citou três nomes. Para ele, há quem desponte como favorito para integrar o card, não só pelo histórico com McGregor, mas também pela forte identificação com o público americano e seu declarado apoio ao presidente Donald Trump - possível anfitrião da noite.

"Tipo, Nate (Diaz), (Michael) Chandler... o Chandler vai estar nesse card. Ele é americano até o osso e ama o Trump. Imagino que o Chandler esteja lá. Então, você pode ter Conor vs Chandler. Conor vs Nate. Conor vs Paddy Pimblett", opinou.

Além de Chandler, com quem McGregor teve uma luta cancelada em 2024 após uma lesão, Schaub mencionou a possibilidade de uma trilogia contra Nate Diaz, rival histórico, e um confronto com Paddy Pimblett, promessa inglesa em ascensão no UFC. Enquanto o suposto evento na Casa Branca segue envolto em expectativa, a lista de possíveis oponentes para o ex-campeão dos pesos-pena (66 kg) e leve (70 kg) só cresce.

Parada em baixa

Apesar do hype que ainda o cerca, McGregor atravessa um momento delicado em sua carreira. Nas últimas quatro aparições no octógono, sofreu três derrotas - duas para Dustin Poirier e uma para Khabib Nurmagomedov. A única vitória no período foi contra Donald Cerrone, em 2020, quando venceu por nocaute técnico ainda no primeiro round.

