Estreia do Brasil em casa nas Eliminatórias será no ginásio do Corinthians

A Seleção masculina de basquete fará sua estreia em casa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo diante do Chile, no Ginásio Wlamir Marques, do Corinthians. O jogo está marcado para o dia 30 de novembro, às 20h (de Brasília).

Primeira fase

Pelo Grupo C, o Brasil pega Chile, Venezuela e Colômbia. Os times duelam em jogos de ida e volta nos meses de novembro de 2025, fevereiro de 2026 e julho de 2026, com duas partidas por janela. Os três melhores colocados avançam, carregando os resultados da primeira fase.

Assim como nas duas últimas edições da Copa do Mundo, as Eliminatórias serão divididas por continente, com um total de 80 seleções na disputa por 32 vagas.

Vai ter Seleção Brasileira no Corinthians. Atual campeão da AmeriCup, o Brasil vai enfrentar o Chile no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, no seu primeiro duelo com mando de quadra nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2027. O jogo... pic.twitter.com/7hc5KHddrf ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) September 10, 2025

Segunda fase

Os classificados da chave do Brasil cruzarão com os três melhores do Grupo A, composto por Estados Unidos, República Dominicana, Nicarágua e México.

A nova chave terá duelos apenas entre as equipes que não se enfrentaram na fase anterior, com janelas em agosto de 2026, novembro de 2026 e fevereiro de 2027. Os três melhores garantem vaga na Copa do Mundo, além da equipe com a quarta melhor campanha no geral.

Veja os jogos do Brasil na primeira fase:

27/11/2025: Chile x Brasil



30/11/2025: Brasil x Chile



27/02/2026: Brasil x Venezuela



02/03/2026: Brasil x Colômbia



02/07/2026: Venezuela x Brasil



05/07/2026: Colômbia x Brasil