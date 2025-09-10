Mauro Cezar: Pênalti que deram para a Bolívia é uma piada

O pênalti marcado para a Bolívia que definiu a vitória por 1 a 0 contra o Brasil foi uma "piada", afirma Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista vê o lance como normal de jogo e critica a influência do VAR em partidas decisivas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Esse pênalti é uma piada, né? Esse pênalti não existe, gente. As pernas dos dois meio que se entrelaçam ali e aí o boliviano se joga, porque o Vitinho já vinha pra dar o estourão e afastar o perigo. Mauro Cezar

Mauro Cezar destaca que o árbitro chileno Cristian Garay estava bem posicionado e só marcou o pênalti após recomendação do VAR, decisão que, segundo ele, mudou o rumo da partida.

O árbitro estava do lado, ele viu. Mas ele foi chamado para o VAR. Quando foi no VAR, marcou o pênalti. Era um jogo atípico, de fato, pelas circunstâncias. Mauro Cezar

A vitória em El Alto significou a classificação da Bolívia para a repescagem da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no México em março do ano que vem.

'Mais vagas mudaram a pressão', diz Mauro Cezar

Mauro Cezar avalia que o novo formato das Eliminatórias reduziu o risco de eliminação e mudou a cobrança sobre a seleção brasileira, permitindo a classificação mesmo com campanha ruim.

Se fossem quatro vagas e uma direta, todo comportamento do Brasil seria outro. Até a tolerância com o Diniz, com o Dorival, seria menor, porque você estaria sempre correndo o risco de ficar de fora da Copa. Mauro Cezar

Com a derrota, o Brasil terminou a Eliminatória em 5º — sua pior colocação na história da competição.

