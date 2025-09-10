Entenda planos do Corinthians com convocados para jogo contra o Athletico-PR

A diretoria do Corinthians traçou uma estratégia especial para contar com os convocados às suas seleções no jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Ao todo, cinco jogadores do Timão foram chamados para defender seus respectivos países nesta data Fifa. São eles: Hugo Souza (Brasil), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Romero (Paraguai) e Memphis Depay (Holanda). Porém, nem todos ficarão à disposição diante do Furacão.

Fretado para Hugo

O goleiro Hugo Souza é o que mais tem chances de ficar à disposição. O clube fretou um voo particular para o atleta, que estava em El Alto para a partida da Seleção Brasileira contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Ele, embora esteja longe, não entrou em campo e deve jogar normalmente.

Memphis Depay, por sua vez, já está entre o elenco alvinegro. Ele, que defendeu a Holanda pela última vez no domingo, contra Lituânia, quando inclusive quebrou um recorde pela seleção, retornou ao CT Dr. Joaquim Grava na última terça-feira e já treinou com os companheiros.

Há, no entanto, possibilidade do atacante ser preservado em razão do desgaste. Ele atuou por pelo menos 80 minutos nas duas partidas disputadas pela Laranja Mecânica.

Neste caso, o camisa 10 iniciaria o duelo com o Athletico-PR no banco de reservas, abrindo espaço para que Gui Negão seja mentido entre os titulares.

E os demais?

Em contrapartida, José Martínez, Romero e Félix Torres não devem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. A Gazeta Esportiva apurou que, diferentemente de Hugo Souza, o Corinthians não fretou voos particulares para os demais convocados. Sendo assim, eles retornarão normalmente com as delegações de suas respectivas seleções.

Romero até tinha uma viagem mais curta, do Paraguai para o Brasil. Ele, contudo, foi titular da Albirroja contra o Peru e jogou por 45 minutos. Caso semelhante de Martínez, que também foi titular da Venezuela diante da Colômbia, permanecendo em campo durante os 90 minutos.

Com isso, nenhum dos dois reúne condições para, em menos de 24 horas, entrar em campo novamente. Portanto, eles devem desfalcar o Corinthians.

Félix Torres, que não saiu do banco de reservas no duelo com a Argentina, até poderia ir para o jogo desta quarta. Porém, como irá encarar um longo percurso até o Brasil, a tendência é que ele também não seja relacionado.

Retornos confirmados

Se por um lado Dorival não contará com todos os convocados, ele terá retornos de titulares. O atacante Yuri Alberto, recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal, e do lateral direito Matheuzinho, desfalque no último jogo por uma sobrecarga na coxa direita, reforçam o Timão.

Em contrapartida, o volante Raniele, em tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda, deve ficar de fora. André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, é desfalque certo.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

10 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 na ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.