Entenda como funcionará a nova repescagem intercontinental da Copa do Mundo

10/09/2025 10h12

Com o triunfo da Bolívia sobre o Brasil na última terça-feira, a seleção garantiu vaga na repescagem intercontinental da Copa do Mundo. O formato da fase, que define os últimos classificados ao Mundial, mudou, e a Gazeta Esportiva fez um levantamento sobre as vagas em disputa ao redor do mundo.

Novo formato

Diferente das últimas edições, quando quatro seleções de continentes distintos (América do Norte e Central, América do Sul, Ásia e Oceania) se enfrentavam em confrontos diretos por duas vagas, a repescagem de 2026 reunirá seis equipes.

Haverá um representante de África, Ásia, América do Sul e Oceania, além de dois da Concacaf. As seleções disputarão a repescagem em duas fases: primeiro, quatro equipes se enfrentam em jogos sorteados, enquanto as duas melhores colocadas no ranking da Fifa entram diretamente na fase final. Os vencedores desses duelos garantem lugar no Mundial.

O torneio de repescagem está previsto para março de 2026, em pelo menos um dos países-sede da Copa, funcionando também como evento-teste para a competição.

Participantes

Até o momento, apenas duas seleções estão confirmadas na repescagem. A Bolívia, pela América do Sul, e a Nova Caledônia, da Oceania, que perdeu a final das eliminatórias locais para a Nova Zelândia.

Com posições baixas no ranking da Fifa - Bolívia em 78º lugar e Nova Caledônia em 152º -, ambas devem disputar a primeira fase da repescagem.

Ainda restam quatro vagas a serem definidas:

  • África: os quatro melhores segundos colocados das chaves disputarão um mata-mata pela vaga.

  • Ásia: Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Arábia Saudita, Iraque ou Indonésia seguem na briga.

  • América do Norte e Central: doze seleções competem por três vagas diretas e duas para a repescagem.

