Enner Valencia encaminha acerto com o Pachuca e é mais um atacante a deixar o Internacional

A crise financeira e técnica do Internacional está fazendo mais um nome de peso do elenco de Roger Machado deixar o clube. Depois de negociar Wesley com o Al-Rayyan, do Catar, os gaúchos estão perdendo o equatoriano Enner Valencia para o mexicano Pachuca. O clube ainda havia devolvido Lucca ao Ceará.

Depois de se despedir da seleção nacional em Eliminatórias nesta terça-feira, com gol decisivo da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina - foi seu 100º jogo defendendo o País - Enner Valencia evitou falar sobre o futuro.

Mas a imprensa local e também a mexicana já dá o acerto com o Pachuca como certo. Por outro lado, em Porto Alegre, os torcedores colorados lamentam a falta de mais oportunidades com o técnico Roger Machado. O centroavante perdeu espaço para o jovem Ricardo Mathias e também para Borre.

Com a janela do futebol mexicano fechando nesta sexta-feira, a negociação entre colorados e Pachuca deve ser finalizada rapidamente. "Há a possibilidade de uma mudanças de equipe nas próximas horas e estamos analisando. Mas Enner não voltará por agora ao Equador, mas para uma equipe internacional", afirmou seu agente, Gonzalo Vargas, ao Deportivismo.

O Pachuca se despediu do brasileiro John Kennedy após o Mundial de Clubes dos Estados Unidos - voltou ao Fluminense - e desde então buscava um novo camisa 9. Aos 35 anos, Valencia deixa Porto Alegre para atuar com mais frequência após parar na reserva do Inter.

