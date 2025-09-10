Em recuperação, Arboleda e Marcos Antônio participam de todo o treino do São Paulo

Topo

Nesta quarta-feira, no SuperCT, o São Paulo deu sequência na sua preparação para o duelo contra o Botafogo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. A novidade ficou por conta da participação de Robert Arboleda e Marcos Antônio na atividade.

A dupla participou de todos os trabalhos com o restante do elenco pela primeira vez desde que foi liberada pelo departamento médico para os trabalhos de recondicionamento físico. O zagueiro Arboleda se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, enquanto o volante Marcos Antônio trata uma lesão muscular na parte posterior da mesma coxa.

Os jogadores do São Paulo começaram o dia com trabalhos de força, pliometria e exercícios técnicos para aquecimento. Em seguida, simularam diferentes situações de ataque contra defesa e jogos em espaço reduzido.

A equipe do técnico Hernán Crespo volta a treinar na manhã desta quinta-feira, novamente no SuperCT. Após o treino, o atacante Rigoni será apresentado oficialmente para a imprensa.

Departamento Médico

Além do treino, o São Paulo também divulgou novas informações sobre os processos de recuperação de Lucas Moura e Oscar. Em estágios diferentes, os dois evoluíram em seus tratamentos.

Por outro lado, André Silva, Ryan Francisco, Jonathan Calleri e Hugo seguem seus cronogramas de recuperação de lesões de joelho no REFFIS Plus.

São Paulo x Botafogo

O duelo entre São Paulo e Botafogo acontece neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 7ª posição, com 32 pontos somados.

O Glorioso é o 5º colocado, com 35 pontos somados.

