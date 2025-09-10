Diego Lopes e Jean Silva protagonizam momento tenso nos bastidores do Noche UFC

Faltando poucos dias para o aguardado confronto no Noche UFC, Diego Lopes e Jean Silva protagonizaram um momento de tensão nos bastidores do evento. Os dois brasileiros se cruzaram no hotel dos lutadores em San Antonio, cidade que recebe o card deste sábado (13), e protagonizaram uma breve - porém intensa - encarada. O registro do encontro foi compartilhado por 'Lord', em um vídeo publicado no seu perfil no 'Instagram' (clique aqui ou assista abaixo).

Sem trocarem muitas palavras, os atletas mantiveram olhares fixos um no outro enquanto se distanciavam lentamente. O encontro, embora quase silencioso, foi carregado de tensão e aumentou ainda mais a expectativa para o duelo entre os pesos-pena (66 kg).

Desde a oficialização da luta, ambos vêm trocando provocações públicas, o que adicionou um tempero especial à rivalidade. O confronto acontece em um momento estratégico para os dois, que buscam consolidar seus nomes dentro da categoria e podem se colocar na rota do 'title shot' em caso de vitória.

Invasão brasileira

Além do duelo 100% verde-amarelo na luta principal, o card contará com mais seis representantes do Brasil em ação. Os nomes incluem o veterano Diego Ferreira contra Alexander Hernandez e o embate entre 'Neto BJJ' e Claudio Puelles.

Completam a participação brasileira: Amanda Lemos terá pela frente Tatiana Suarez; Alessandro Costa mede forças com Alden Coria; Alice Pereira encara Montserrat Rendon; e Rodrigo Sezinando duela com Daniil Donchenko.

