Defesa volta a passar ilesa, e Santos busca série positiva com novos reforços

10/09/2025 06h00

A defesa tem sido um problema recorrente no Santos. A instabilidade defensiva do Peixe chama a atenção especialmente pelo alto número de gols sofridos: são 48 gols tomados em 37 jogos na temporada. A expectativa, porém, é de uma mudança de panorama com a chegada dos novos reforços.

No primeiro jogo de Vojvoda à frente do Santos, a equipe foi melhor que o Fluminense e viu a defesa voltar a passar ilesa após mais de um mês. Isso não acontecia desde o último dia 16 de julho, quando o Peixe venceu o Flamengo, por 1 a 0, também na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano está buscando 'estancar a ferida' aberta na goleada sofrida contra o Vasco, quando acabou derrotado por 6 a 0. No recorte dos últimos cinco jogos (contra Juventude, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Fluminense), o Santos sofreu dez gols. Já a média de gols sofridos em 2025 é de 1,29 por partida.

Vojvoda, inclusive, citou que uma de suas prioridades iniciais seria corrigir os problemas defensivos do time santista. Contra o Fluminense, por exemplo, ele armou a equipe defensivamente com duas linhas de quatro: dois laterais, dois zagueiros, dois volantes e dois alas que tinham o compromisso de voltar para defender e ajudar a fechar o meio.

A mudança no panorama defensivo também veio com a entrada de Zé Ivaldo, formando dupla com Luan Peres na zaga. O treinador argentino apostou na experiência do camisa 27, que estava afastado, mas voltou a ganhar uma oportunidade no 11 inicial e correspondeu. Já nas pontas, Guilherme e Caballero fizeram a diferença fechando os espaços pelos lados.

O reforço "caseiro" de Zé Ivaldo, junto com as chegadas dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, pode trazer uma alteração definitiva no panorama do sistema defensivo do Santos.

O setor, vale lembrar, ainda conta com João Basso, que vinha sendo titular com o agora ex-treinador Cleber Xavier. O defensor havia crescido de produção ao lado de Luan Peres, mas acabou sofrendo uma lesão muscular em seu melhor momento no ano e ficou afastado dos gramados.

Com mais opções à disposição no sistema defensivo, Vojvoda pode, inclusive, testar uma formação com três zagueiros. O técnico argentino já utilizou tal esquema tático em algumas oportunidades quando comandou o Fortaleza.

Santos mira sequência positiva

Com o sistema defensivo reforçado, o Santos mira manter a segurança defensiva mostrada na partida contra o Fluminense. Até o momento, o Peixe não conseguiu engrenar uma sequência de jogos sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro.

Nesta edição da Série A, a defesa do Peixe passou em branco em apenas quatro jogos: nas vitórias sobre Atlético-MG (em casa) e Vitória (fora), e nos empates contra Ceará (como mandante) e Fluminense (também na Vila Belmiro).

A maior série da equipe sem sofrer gols nesta temporada, por sua vez, aconteceu em entre fevereiro e março deste ano. Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu Noroeste (3 a 0 em casa), Inter de Limeira (3 a 0 fora de casa) e Red Bull Bragantino (2 a 0 na Vila Belmiro) pelo Campeonato Paulista.

Agora, portanto, o Santos busca sua primeira série positiva de partidas na Série A sem ser vazado. O Peixe sonha em repetir o resultado do primeiro turno contra o Atlético-MG, mas sabe que não terá vida fácil, já que joga em Belo Horizonte e estará sem Rollheiser, suspenso.

Situação do Santos no Brasileirão

  • Posição na tabela: 16ª colocação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

