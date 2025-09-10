Decisivo, Garro celebra classificação e vê Corinthians em um "bom caminho"

Topo

O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil. O Timão voltou a vencer o Athletico-PR na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, desta vez por 2 a 0, e confirmou sua vaga na próxima fase da competição. Autor de um dos gols, o meia Rodrigo Garro festejou a classificação e disse que a equipe está em um "bom caminho".

"Fizemos um grande primeiro tempo. Conseguimos fazer os gols, era importante para nós ganhar aqui em casa. Acho que o trabalho começa a falar, ficamos felizes. Agora temos que fazer uma boa sequência no Brasileirão para subir para a parte de cima da tabela", disse o meia em entrevista ao Premiere, na saída de campo.

"Tem que brigar por cada jogo. Aqui não tem jogo mais ou menos importante. Acho que estamos fazendo um trabalho muito bom, o time está bem fechado. Estou feliz pelo time. A parada foi importante para mim, para todos. Vínhamos de uma sequência de muitos jogos, conseguimos descansar. Estamos em um bom caminho", finalizou.

E agora?

Classificado, o Corinthians agora aguarda a vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer o seu adversário nas semis da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0, fora de casa, e decidirá o duelo diante de sua torcida.

O clássico mineiro está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

Próximo jogo do Corinthians

  • Fluminense x Corinthians (23ª rodada da Série B)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

