Topo

Esporte

De volta, Toloi elogia estrutura do São Paulo e detalha reencontro com Lucas

10/09/2025 06h00

Nesta terça, Rafael Toloi ressaltou a recepção calorosa de Muricy Ramalho e toda a equipe do São Paulo, além de destacar a evolução da estrutura do Tricolor desde sua primeira passagem e o reencontro com o companheiro Lucas Moura.

"O São Paulo me recebeu muito bem, desde o Muricy até todos os funcionários do clube. Isso me deixou ainda mais motivado. O clube evoluiu bastante em estrutura: academia, campos e o Reffis, que sempre foi referência", afirmou o zagueiro durante sua apresentação no SuperCT.

Toloi relembrou sua primeira passagem pelo Tricolor, entre 2012 e 2015, quando disputou 133 partidas e marcou seis gols. Durante esse período, viveu momentos marcantes ao lado de Lucas Moura e fez parte do elenco campeão da Sul-Americana de 2012, título inédito para o clube.

Parceria renovada

"Foi muito especial rever amigos da minha primeira passagem, como o Lucas, com quem fui campeão da Sul-Americana. Espero que ele esteja bem para voltar logo, porque é um jogador importante. Assim como ele, estou aqui para ajudar e dar o meu melhor", disse o defensor.

Ele também ressaltou a importância de retornar ao São Paulo: "É o sonho de qualquer atleta jogar em um clube da grandeza do São Paulo, e estou muito feliz de ter a oportunidade da minha segunda passagem", adicionou.

Com Toloi à disposição, o Tricolor retorna aos gramados no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

De olho em Do Bronx? Algoz de Ruffy, francês se oferece como substituto no UFC Rio

Defesa volta a passar ilesa, e Santos busca série positiva com novos reforços

Pilar defensivo, Gustavo Gómez lidera quesitos do Palmeiras no Brasileirão

De volta, Toloi elogia estrutura do São Paulo e detalha reencontro com Lucas

Retorno de titulares e fator casa: os trunfos do Corinthians para ir às semis da Copa do Brasil

Jean Lucas vibra com estreia na Seleção e revela mensagem para Ceni: "Estou pronto"

Vice-artilheiro, Miguelito fala em vontade para superar altitude

Royal abraça Data Fifa no Flamengo e tem brecha após problema de Varela

Jogadores que entraram numa fria mantêm confiança de nova chance na seleção

São Paulo vê semana de reforços ser ofuscada por venda de talento ao CSKA

Um ano de Corinthians: Memphis 100%, em alta e esperando reedição de trio