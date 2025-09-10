De volta, Toloi elogia estrutura do São Paulo e detalha reencontro com Lucas
Nesta terça, Rafael Toloi ressaltou a recepção calorosa de Muricy Ramalho e toda a equipe do São Paulo, além de destacar a evolução da estrutura do Tricolor desde sua primeira passagem e o reencontro com o companheiro Lucas Moura.
"O São Paulo me recebeu muito bem, desde o Muricy até todos os funcionários do clube. Isso me deixou ainda mais motivado. O clube evoluiu bastante em estrutura: academia, campos e o Reffis, que sempre foi referência", afirmou o zagueiro durante sua apresentação no SuperCT.
Toloi relembrou sua primeira passagem pelo Tricolor, entre 2012 e 2015, quando disputou 133 partidas e marcou seis gols. Durante esse período, viveu momentos marcantes ao lado de Lucas Moura e fez parte do elenco campeão da Sul-Americana de 2012, título inédito para o clube.
Parceria renovada
"Foi muito especial rever amigos da minha primeira passagem, como o Lucas, com quem fui campeão da Sul-Americana. Espero que ele esteja bem para voltar logo, porque é um jogador importante. Assim como ele, estou aqui para ajudar e dar o meu melhor", disse o defensor.
Ele também ressaltou a importância de retornar ao São Paulo: "É o sonho de qualquer atleta jogar em um clube da grandeza do São Paulo, e estou muito feliz de ter a oportunidade da minha segunda passagem", adicionou.
Com Toloi à disposição, o Tricolor retorna aos gramados no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.