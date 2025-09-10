De olho em Do Bronx? Algoz de Ruffy, francês se oferece como substituto no UFC Rio

Desde que Charles Oliveira foi nocauteado por Ilia Topuria no UFC 317, Maurício Ruffy se colocou na posição de um eventual futuro 'vingador' dos fãs brasileiros. Mas curiosamente, algumas semanas depois, o exato oposto pode eventualmente acontecer. Afinal de contas, o atleta da 'Fighting Nerds' sofreu sua primeira derrota no Ultimate no último sábado (6), em Paris, e viu Benoit St-Denis, seu carrasco, voltar suas atenções para o card do Rio de Janeiro, liderado justamente por 'Do Bronx' vs Rafael Fiziev.

Em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o atleta francês destacou que gostaria de voltar a competir o quanto antes, a fim de aproveitar a boa fase. De olho em um adversário no top 10, Benoit citou a luta principal do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro, como uma possibilidade de voltar à ativa, caso um dos protagonistas, Do Bronx ou Fiziev, enfrentem algum empecilho de última hora. Sendo assim, existe um cenário em que Charles possa ter a oportunidade de 'vingar' Ruffy, e não o contrário, como se imaginava há pouco tempo.

"É um privilégio estar nessa categoria, tem tantas lutas interessantes para mim. Acho que um top 10 seria ótimo, quero uma luta grande. Quero voltar a lutar o máximo possível e vou aceitar qualquer oportunidade que o UFC me oferecer (...) Qualquer um do top 10, o quanto antes, estou pronto para aceitar. Estou de olho até (na luta) do Fiziev e Oliveira, caso alguém se machuque. Quero voltar a lutar e vencer o máximo possível. Estou em busca de oportunidades", ressaltou 'God of War', como o francês é conhecido.

Volta por cima

A vitória de St-Denis também consolidou uma volta por cima do francês na categoria. Após ver o 'hype' ao redor de seu nome ser consideravelmente diminuído por conta das derrotas sofridas em sequência para Renato 'Moicano' e Dustin Poirier, em 2024, Benoit voltou à coluna das vitórias na atual temporada contra Kyle Prepolec, em maio. E, mais recentemente, na condição de zebra, desbancou Maurício Ruffy. O retrospecto recente permitiu que 'God of War' permanecesse no top 15 dos pesos-leves (70 kg) e, agora, ainda aos 29 anos, vislumbre um espaço no top 10 da divisão.

