De contrato renovado, jovem da base mira novas chances no Corinthians

O jovem lateral direito João Vitor, conhecido como 'Jacaré', vive a expectativa de ganhar novas chances entre os profissionais do Corinthians. Recentemente, ele renovou seu contrato com o clube até 2029.

O atleta vinha treinando com o elenco principal no CT Dr. Joaquim Grava há algum tempo. No entanto, em função de sua situação contratual, a diretoria decidiu segurá-lo para evitar um novo 'caso Kauê Furquim'. Ele, assim, não recebeu nenhuma chance antes de acertar a extensão de seu vínculo.

O acordo foi confirmado pelo Timão na última segunda-feira. O jovem de 18 anos recebeu uma valorização salarial, além de ver a multa rescisória para o mercado nacional aumentar para R$ 72 milhões. Já para o exterior, a quantia é de 100 milhões de euros (R$ 636 milhões na cotação atual).

Dorival de olho

Dorival Júnior está atento à situação de Jacaré. Porém, para que o garoto tenha um oportunidade entre os profissionais, ele terá que convencer o treinador.

Em entrevista coletiva recente, o técnico indicou que o ala ainda não estava preparado. Ele chegou depois ao profissional em relação a outros Filhos do Terrão, como Gui Negão, Kayke e Luiz Gustavo Bahia.

"Com relação à lateral, trouxemos há pouco o Jacaré. Ainda é muito pouco em relação ao que foi trabalhado com os demais garotos, como o Bahia, o Gui, o Kayke, André. Ele precisa de um pouco mais de cancha, de trabalho, para alcançar comportamentos importantes", disse Dorival.

Possível solução

João Vitor pode se tornar uma solução caseira para uma grande lacuna do elenco do Corinthians. Atualmente, o clube não conta com nenhum reserva para o titular Matheuzinho. Vale lembrar que o Timão emprestou outro jovem da base, Léo Mana, para o Criciúma.

Recentemente, Matheuzinho se ausentou dos gramados por uma sobrecarga na coxa direita e causou enorme dor de cabeça em Dorival. Ele já chegou a improvisar Félix Torres, mas o equatoriano perdeu prestígio com a torcida em virtude de uma sequência de más atuações.

Com isso, no clássico contra o Palmeiras, último jogo da equipe antes da parada para a data Fifa, o escolhido para a posição foi Charles. Jogando fora de posição, o volante acabou cometendo um pênalti.

Poucas chances

Jacaré ainda não teve muitas chances de mostrar serviço no time principal do Corinthians. Ele só foi utilizado em duas partidas, ambas pelo Paulistão deste ano, ainda durante a era Ramón Díaz.

