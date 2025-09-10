Topo

Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

10/09/2025 20h00

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa venceu o primeiro duelo, disputado na Arena MRV, por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para avançar à semifinal. O Galo precisa vencer por três ou mais gols para se classificar no tempo normal; triunfo alvinegro por dois tentos leva a decisão para os pênaltis.

O confronto marca a reestreia de Jorge Sampaoli no comando do Atlético, substituto de Cuca, demitido após a derrota na ida. Quem avançar enfrenta nas semifinais o classificado de Corinthians x Athletico-PR.

Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo?

  • TV: sem transmissão

  • Streaming: Prime Video

Retrospecto do confronto

Ao todo, as equipes já se enfrentaram 287 vezes na história. O Atlético leva vantagem com 119 vitórias, contra 95 do Cruzeiro, além de 73 empates. Jogando no Mineirão, casa celeste, a Raposa soma 60 triunfos, contra 46 do Galo e 37 empates.

Como chega o Cruzeiro

Invicto há nove partidas no Mineirão, o Cruzeiro aposta no apoio da torcida para confirmar a vaga. Leonardo Jardim ainda tem dúvida sobre Kaio Jorge, que deixou a Seleção Brasileira lesionado. Fabrício Bruno retornou da Data Fifa e deve estar à disposição, enquanto Matheus Pereira e Wanderson, que tiveram programação diferenciada, voltaram a treinar normalmente.

Como chega o Atlético-MG

O Galo atravessa momento instável, mas aposta no "efeito Sampaoli" para reagir. O argentino intensificou os treinos na semana e deve promover mudanças na equipe. Lyanco voltou a trabalhar com o grupo e disputa posição na zaga, enquanto Alan Franco e Junior Alonso retornaram após defenderem suas seleções.

Desfalques

Cruzeiro: Kaio Jorge (dúvida - lesão muscular); Lautaro Díaz (negociado com o Santos); Kauã Moraes, Ryan Guilherme e Keny Arroyo (não inscritos).

Atlético-MG: Ruan Tressoldi (já atuou por outro clube na competição), Renzo Saravia (lesão muscular), Patrick (fratura por estresse na lombar) e Caio Maia (ruptura no ligamento do joelho).

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol).

Técnico: Léo Jardim

Atlético-MG: Everson; Gabriel Menino (Natanael), Vitor Hugo (Lyanco), Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alan Franco) e Alexander; Gustavo Scarpa; Rony (Dudu), Tomás Cuello e Hulk.

Técnico: Jorge Sampaoli

Arbitragem

  • Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

  • Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)

  • VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Ficha técnica

Cruzeiro x Atlético-MG

Competição: Copa do Brasil - quartas de final (jogo de volta)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 11 de setembro de 2025, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Onde assistir: Prime Video

