Corinthians bate Athletico e avança na Copa do Brasil com brilho de joia

O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Alvinegro voltou a vencer o Athletico-PR, desta vez por 2 a 0, na Neo Química Arena, e carimbou vaga.

Os gols foram marcados por Rodrigo Garro e Gui Negão. O atacante também distribuiu a assistência ao argentino no primeiro gol, após bela jogada indiviidual.

Paulistas fecharam o agregado em 3 a 0. Na ida, vitória por 1 a 0.

O Corinthians enfrentará na semifinal Cruzeiro ou Atlético-MG, que se enfrentam às 19h30 (horários de Brasília) desta quinta. A vantagem parcial é da Raposa, que venceu o jogo de ida, na Arena MRV, por 2 a 0. As semis acontecem em dezembro.

Corinthians e Athletico voltam as atenções para o Brasileiro. Na Série A, o Alvinegro vai a campo neste sábado, contra o Fluminense, outro classificado para as semis, às 21h. O Furacão, enquanto isso, encara a Chapecoense, às 21h35 de terça-feira, pela Série B.

Yuri retorna, mas Gui Negão é dono da noite

O Corinthians foi escalado com surpresas. O técnico Dorival Júnior armou o time com três zagueiros, com Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e o lateral Fabrizio Angileri no setor. Matheuzinho e Matheus Bidu atuaram como alas. Com virose, André Ramalho foi ausência de última hora.

À frente, Depay e Gui Negão ditaram o ritmo, com Yuri Alberto mantido no banco de reservas. O camisa 56 fez bela jogada e distribuiu assistência no lance do gol de Rodrigo Garro, além de ter marcado o segundo da equipe. Yuri foi a campo aos 32 minutos do 2° tempo, entrando no lugar de Gui.

Uma preocupação passa por Depay, que reclamou de um incômodo logo no final do primeiro tempo e precisou ser substituído. O holandês retornou recentemente, inclusive quebrando recordes pela seleção da Holanda, após uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita.

O Furacão, enquanto isso, veio com o time reserva. A equipe paranaense vive momento conturbado na Série B e optou em descansar jogadores para o confronto contra a Chapecoense. Odair Hellmann, expulso no jogo de ida, estava suspenso.

Lances importantes e gols

Polêmica. O Furacão fez apelo à arbitragem por expulsão de Vitinho, após uma solada na panturrilha de Dudu. O VAR revisou o lance, mas manteve a decisão do árbitro de cartão amarelo.

Craque fora! Logo após a abertura do placar, Memphis Depay fez sinal ao banco de reservas e acusou incômodo. Ele foi substituído por Vitinho, no final do primeiro tempo.

Gol! E um belo gol. Gui Negão iniciou jogada no campo de ataque, fintou a marcação e deu passe para Rodrigo Garro, invadindo a grande área. O argentino driblou o goleiro e bateu rasteiro, abrindo o placar.

Mais polêmica. Jogadores do Furacão ficaram na bronca com arbitragem após João Pedro Tchoca derrubar Viveros dentro da área. Os dois disputavam espaço e acabaram indo pro chão. Nada a marcar, segundo a arbitragem.

Gol anulado! Kevin Viveros roubou a bola de Maycon no campo de defesa e partiu em disparada. O camisa 9 foi ganhando território até invadir a grande área, tirar da defesa e chutar no canto próximo do goleiro Hugo Souza. A bola triscou a trave e morreu no fundo das redes, mas a arbitragem entendeu que houve falta no início do lance, após ida atuação do VAR.

De bicicleta. Após cruzamento pela esquerda de Matheus Bidu, Rodrigo Garro arriscou finalização de bicicleta. O argentino não pegou bem, porém, e mandou por cima do gol de Santos.

Gol! O Corinthians ampliou com a estrela de Gui Negão. Após bate-rebate, a bola sobrou alta para o centroavante na entrada da pequena área. O cria da base se antecipou à marcação e deu um toque sutil para tirar de Santos e dobrar a vantagem.

Pega, Hugo! Após longa análise do VAR, a arbitragem manteve decisão de pênalti após toque de mão de Matheuzinho. Na cobrança de Benavídez, o goleiro corintiano pulou para o canto direito e fez a defesa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 ATHLETICO-PR

Data e horário: 10 de setembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Volta das quartas de final da Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gol: Rodrigo Garro (43'/1°T), Gui Negão (18'/2°T)

Cartões amarelos: Fabrizio Angileri, Vitinho, Gui Negão, Matheuzinho (Corinthians); Viveros, Aguirre, Patrick (Athletico-PR)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Fabrizio Angileri e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon (Charles) e Rodrigo Garro (Ryan); Memphis Depay (Vitinho) e Gui Negão (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior

Bahia: Ronaldo; Santos, Benavidez, Terán, Aguirre, Esquivel e Léo Derik (Luiz Fernando); Felipinho (Zapelli), Élan (Patrick) e Dudu; Julimar (Leozinho) e Viveros (Renan Peixoto). Auxiliar-técnico: Fábio Moreno