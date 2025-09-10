Corinthians x Athletico-PR: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Corinthians e Athletico entram em campo nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians tem a vantagem do empate por ter vencido a primeira partida por 1 a 0. Assim, o Athletico precisa de dois gols de vantagem para se classificar no tempo normal. Vitória simples dos paranaenses leva a decisão para os pênaltis.

O Timão não entra em campo desde a paralisação para a Data Fifa. O último compromisso da equipe de Dorival Júnior foi o clássico contra o Palmeiras, que terminou empatado em 1 a 1.

Do outro lado, o Furacão chega embalado pela recuperação na Série B. O Athletico vem de três vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 3 a 1 contra o Botafogo-SP.

Corinthians x Athletico -- Copa do Brasil