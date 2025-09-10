Corinthians volta a vencer o Athletico-PR e confirma classificação à semi da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O Timão voltou a vencer o Athletico-PR na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, desta vez por 2 a 0, e confirmou sua vaga na próxima fase da competição. O grande destaque foi Gui Negão, que balançou as redes novamente e ainda concedeu assistência para o gol de Rodrigo Garro.

A equipe alvinegra já havia ganhado a partida de ida do confronto, em Curitiba, por 1 a 0. O agregado, portanto, ficou em três gols de vantagem a favor do time paulista.

E agora?

Já classificado, o Corinthians agora aguarda a vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer o seu adversário nas semis da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0, fora de casa, e decidirá o duelo diante de sua torcida.

O clássico mineiro está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

? Resumo do jogo

? CORINTHIANS 2 X 0 ATHLETICO-PR ?

? Competição: Volta das quartas de final da Copa do Brasil



?? Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



? Data: 10 de setembro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: às 21h30 (de Brasília)



? Público: X torcedores



? Renda: R$



? Cartões Amarelos: Angileri e Vitinho (Corinthians); Aguirre, Viveros e Patrick (Athletico-PR)



? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols:

? Rodrigo Garro, aos 42? do 1ºT (Corinthians)

? Gui Negão, aos 17? do 2ºT (Corinthians)

? Athletico-PR

Santos; Aguirre, Terán e Esquivel; Benavídez, Felipinho (Zapelli), Elan Ricardo (Patrick), Dudu e Léo Derik (Luiz Fernando); Julimar (Leozinho) e Viveros (Renan Peixoto).



Técnico: Fábio Moreno

? Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Angileri: Maycon, Matheus Bidu, Breno Bidon (Ryan) e Rodrigo Garro (Charles); Memphis Depay (Vitinho) e Gui Negão (Yuri Alberto).



Técnico: Dorival Júnior

Como foi o jogo

O Corinthians até começou melhor, mas pecava no último passe e não conseguia criar chances claras. Do outro lado, o Athletico-PR deu um susto aos 25 minutos. Viveros puxou contra-ataque e abriu o placar a favor dos visitantes. No entanto, o tento foi anulado após checagem do VAR por uma falta na origem da jogada.

Aos 42 minutos, uma bela jogada individual de Gui Negão destravou o jogo para o Timão. O garoto recebeu passe na entrada da área, deixou o marcador no chão e enfiou para Rodrigo Garro, que driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes. Um golaço.

GOL DO GARRO E TIMÃO NA FRENTE! ???

O Corinthians ampliou o marcador aos 17 minutos do segundo tempo, mais uma vez com brilho de Gui Negão. O garoto recebeu de Vitinho na área, dividiu com um defensor do Furacão e bateu com a perna direita, na saída de Santos, para aumentar a vantagem.

O Athletico-PR teve a chance de diminuir aos 28 minutos, em pênalti cometido por Matheuzinho. Contudo, Hugo Souza defendeu a cobrança de Benavídez. O Timão apenas controlou o restante da partida e assegurou a classificação sem qualquer dificuldade.

Próximos jogos

Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada da Série B)

Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Athletico-PR