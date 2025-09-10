Corinthians volta a vencer o Athletico-PR e confirma classificação à semi da Copa do Brasil
O Corinthians está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. O Timão voltou a vencer o Athletico-PR na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, desta vez por 2 a 0, e confirmou sua vaga na próxima fase da competição. O grande destaque foi Gui Negão, que balançou as redes novamente e ainda concedeu assistência para o gol de Rodrigo Garro.
A equipe alvinegra já havia ganhado a partida de ida do confronto, em Curitiba, por 1 a 0. O agregado, portanto, ficou em três gols de vantagem a favor do time paulista.
E agora?
Já classificado, o Corinthians agora aguarda a vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG para conhecer o seu adversário nas semis da Copa do Brasil. A Raposa levou a melhor no primeiro jogo, por 2 a 0, fora de casa, e decidirá o duelo diante de sua torcida.
O clássico mineiro está agendado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.
? Resumo do jogo
? CORINTHIANS 2 X 0 ATHLETICO-PR ?
? Competição: Volta das quartas de final da Copa do Brasil
?? Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
? Data: 10 de setembro de 2025 (quarta-feira)
? Horário: às 21h30 (de Brasília)
? Público: X torcedores
? Renda: R$
? Cartões Amarelos: Angileri e Vitinho (Corinthians); Aguirre, Viveros e Patrick (Athletico-PR)
? Cartões vermelhos: Nenhum
Arbitragem
- Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Gols:
- ? Rodrigo Garro, aos 42? do 1ºT (Corinthians)
- ? Gui Negão, aos 17? do 2ºT (Corinthians)
? Athletico-PR
Santos; Aguirre, Terán e Esquivel; Benavídez, Felipinho (Zapelli), Elan Ricardo (Patrick), Dudu e Léo Derik (Luiz Fernando); Julimar (Leozinho) e Viveros (Renan Peixoto).
Técnico: Fábio Moreno
? Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Angileri: Maycon, Matheus Bidu, Breno Bidon (Ryan) e Rodrigo Garro (Charles); Memphis Depay (Vitinho) e Gui Negão (Yuri Alberto).
Técnico: Dorival Júnior
Como foi o jogo
O Corinthians até começou melhor, mas pecava no último passe e não conseguia criar chances claras. Do outro lado, o Athletico-PR deu um susto aos 25 minutos. Viveros puxou contra-ataque e abriu o placar a favor dos visitantes. No entanto, o tento foi anulado após checagem do VAR por uma falta na origem da jogada.
Aos 42 minutos, uma bela jogada individual de Gui Negão destravou o jogo para o Timão. O garoto recebeu passe na entrada da área, deixou o marcador no chão e enfiou para Rodrigo Garro, que driblou o goleiro e tocou para o fundo das redes. Um golaço.
O Corinthians ampliou o marcador aos 17 minutos do segundo tempo, mais uma vez com brilho de Gui Negão. O garoto recebeu de Vitinho na área, dividiu com um defensor do Furacão e bateu com a perna direita, na saída de Santos, para aumentar a vantagem.
O Athletico-PR teve a chance de diminuir aos 28 minutos, em pênalti cometido por Matheuzinho. Contudo, Hugo Souza defendeu a cobrança de Benavídez. O Timão apenas controlou o restante da partida e assegurou a classificação sem qualquer dificuldade.
Próximos jogos
Corinthians
- Fluminense x Corinthians (23ª rodada da Série B)
Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Athletico-PR
- Chapecoense x Athletico-PR (26ª rodada da Série B)
Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília)
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)