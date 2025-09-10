Corinthians terá dobra de laterais e Yuri no banco contra o Athletico-PR; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. E com muitas mudanças. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Uma das novidades é a dobra de laterais, com Angileri e Matheus Bidu pelo lado esquerdo. O atacante Memphis Depay, ainda que desgastado pela data Fifa, será titular ao lado de Gui Negão no ataque. Já Yuri Alberto, recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal, inicia no banco de reservas.

O lateral direito Matheuzinho, que vinha se recuperando de uma sobrecarga na coxa direita, retorna à equipe. O goleiro Hugo Souza, de volta após servir o Brasil, também começa o duelo.

Já os demais convocados, Félix Torres, José Martínez e Romero, ficam de fora. Raniele, em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, André Carrillo, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, e André Ramalho, diagnosticado com um quadro de virose, completam a lista de desfalques.

Escalação do Corinthians

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Angileri: Maycon, Breno Bidon, Matheus Bidu e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Escalação do Athletico-PR

O Athletico-PR também tem mudanças em relação ao jogo de ida do confronto. O zagueiro Luan Dias, contundido, será substituído por Terán. Já no meio-campo, Dudu entra no lugar de Patrick, enquanto Leozinho herda a vaga de Luiz Fernando no ataque.

O Furacão vai a campo com: Santos; Aguirre, Terán e Esquivel; Benavídez, Felipinho, Elan Ricardo, Dudu e Léo Derik; Julimar e Viveros.

??? FURACÃO ESCALADO PARA AS QUARTAS DE FINAL! 23 - Santos

13 - Terán

33 - Aguirre

37 - Esquivel

29 - Benavídez

5 - Felipinho

77 - Élan Ricardo

53 - Dudu

61 - Léo Derik

20 - Julimar

9 - Kevin Viveros Suplentes:

1 - Mycael

45 - Belezi

26 - Vitinho

88 - Patrick

8... pic.twitter.com/pwkWzbl6iL ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 10, 2025

Situação do confronto

O Corinthians venceu a partida de ida, na Ligga Arena, por 1 a 0, com gol de Gui Negão. Com a vitória em Curitiba, o Timão precisa apenas de um empate para avançar às semifinais. Em caso de vitória do Athletico-PR por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um triunfo dos visitantes por dois ou mais tentos elimina os paulistas.

O vencedor do confronto enfrentará na próxima fase Cruzeiro ou Atlético-MG. A Raposa ganhou o jogo de ida fora de casa e agora decide o clássico diante de sua torcida, no Mineirão.

Como chega o Corinthians

O Corinthians, apesar da turbulência que ronda o Parque São Jorge, vive bom momento. A equipe alvinegra venceu dois dos últimos três jogos e vem de um empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

A sequência positiva encheu Dorival Júnior de moral nos bastidores. Além disso, o treinador teve tempo para treinar o time durante o período de data Fifa.

Ao todo, foram seis dias de preparação para pegar o Athletico-PR.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR também está em um crescente. A equipe rubro-negra, embora tenha perdido a partida de ida do confronto, vem de três vitórias consecutivas na Série B do Brasileirão.

A série permitiu com que o Furacão chegasse mais perto do G4 e voltasse a brigar pelo acesso à elite do futebol nacional. A distância para a quarta colocada Chapecoense, neste momento, é de cinco pontos. O time de Odair Hellmann prioriza a liga e não descarta poupar jogadores na Copa do Brasil.

Na última rodada, os paranaenses derrotaram o Operário-PR por 3 a 1, fora de casa.

Arbitragem de Corinthians x Athletico-PR