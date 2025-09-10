Corinthians terá Bidu no meio e Yuri no banco contra Athletico; veja times

O Corinthians ainda não terá o trio 'GYM' reunido na decisão contra o Athletico-PR, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Garro e Memphis estão escalados, mas Yuri Alberto seguirá no banco de reservas — Gui Negão comandará o ataque alvinegro. A bola rola para o confronto derradeiro às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, e os paulistas têm vantagem de 1 a 0 no placar agregado.

Veja times

O Corinthians está escalado com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro e Fabrizio Angileri; Maycon, Matheus Bidu, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão.

Já o Athletico-PR joga com: Santos, Benavidez, Terán, Aguirre, Esquivel e Léo Derik; Felipinho, Élan e Dudu; Julimar e Viveros.

Retornos no Corinthians

Yuri Alberto se recuperou em tempo recorde de cirurgia de hérnia inguinal, mas ainda não vai a campo. O camisa 9 passou por cirurgia no dia 13 de agosto e era cogitado para retornar ao time titular, mas fica no banco de reservas.

Gui Negão, autor do gol da vitória no jogo de ida, faz dupla de ataque com Memphis, que chega em alta após quebrar recordes pela seleção da Holanda.

O lateral-direito Matheuzinho, enquanto isso, retorna aos 11 iniciais. O defensor foi poupado no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras por acusar um incômodo muscular e, sem lesão constatada, começa como titular.

Outra surpresa foi a presença de João Pedro fazendo dupla de zaga com Gustavo Henrique. Ele foi o escolhido para o lugar de André Ramalho, que está com quadro de virose. Com isso, Dorival deve utilizar Matheus Bidu no meio, com Fabrizio Angileri na lateral-esquerda.

Time alternativo no Athletico

O Athletico-PR, enquanto isso, vai a campo com um time alternativo. O foco do Furacão segue sendo um melhor momento na Série B, atualmente lutando contra o rebaixamento à Terceirona. Diante disso, a comissão técnica não considera o jogo na Neo Química Arena como prioridade.

Técnico da equipe paranaense, Odair Hellmann está suspenso. O auxiliar-técnico Fábio Moreno é quem fica à beira do campo.