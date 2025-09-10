Corinthians não tem condição de ter Memphis, afirma Mauro Cezar

A contratação de Memphis Depay, que completou um ano, pesou no caixa do Corinthians e agravou a crise financeira do clube, aponta Mauro Cezar no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Para o colunista, o Corinthians não tem condições financeiras de bancar um astro desse custo. O salário de R$ 6 milhões (com R$ 1,5 milhão pago pela patrocinadora) mensais mais bônus tornaram Memphis um dos atletas mais caros do Brasil.

Não discuto a qualidade do Memphis, ele é um ótimo jogador, ninguém nunca duvidou disso. A questão do Memphis é quanto ele custa e a situação do Corinthians. E alguns momentos também de jogos grandes que ele não apareceu, né? Agora, até ele foi bem contra o Palmeiras [na Copa do Brasil], mas teve vários jogos importantes que ele não se destacou. Mauro Cezar

O Memphis não tá errado — ele veio e fez o contrato que lhe interessou. Quem está errado é quem fez o contrato, porque o clube não consegue honrar compromissos. Esse é o único problema: o clube tem um jogador que ele não deveria ter porque ele não tem condições econômicas hoje para isso, apenas isso. Mauro Cezar

Segundo Mauro Cezar, não cabe um clube manter um elenco custoso — o terceiro mais caro do futebol brasileiro — com dívida acima de R$ 2 bilhões.

É incompatível você querer ter time competitivo e forte e dívida de dois bilhões. Não dá. É uma coisa ou outra. Então você vai ter que reduzir a dívida, vai ter que trabalhar com orçamento mais baixo. Não existe outra saída. No mundo inteiro é assim. Mauro Cezar

Em seu primeiro ano de Corinthians, Memphis Depay disputou 51 jogos (com 15 gols e 14 assistências) e conquistou o Campeonato Paulista, impedindo o inédito tetracampeonato do Palmeiras.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.