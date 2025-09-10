Topo

Esporte

OPINIÃO

Corinthians não tem condição de ter Memphis, afirma Mauro Cezar

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/09/2025 11h32

A contratação de Memphis Depay, que completou um ano, pesou no caixa do Corinthians e agravou a crise financeira do clube, aponta Mauro Cezar no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Para o colunista, o Corinthians não tem condições financeiras de bancar um astro desse custo. O salário de R$ 6 milhões (com R$ 1,5 milhão pago pela patrocinadora) mensais mais bônus tornaram Memphis um dos atletas mais caros do Brasil.

Não discuto a qualidade do Memphis, ele é um ótimo jogador, ninguém nunca duvidou disso. A questão do Memphis é quanto ele custa e a situação do Corinthians. E alguns momentos também de jogos grandes que ele não apareceu, né? Agora, até ele foi bem contra o Palmeiras [na Copa do Brasil], mas teve vários jogos importantes que ele não se destacou.Mauro Cezar

O Memphis não tá errado — ele veio e fez o contrato que lhe interessou. Quem está errado é quem fez o contrato, porque o clube não consegue honrar compromissos. Esse é o único problema: o clube tem um jogador que ele não deveria ter porque ele não tem condições econômicas hoje para isso, apenas isso.Mauro Cezar

Segundo Mauro Cezar, não cabe um clube manter um elenco custoso — o terceiro mais caro do futebol brasileiro — com dívida acima de R$ 2 bilhões.

É incompatível você querer ter time competitivo e forte e dívida de dois bilhões. Não dá. É uma coisa ou outra. Então você vai ter que reduzir a dívida, vai ter que trabalhar com orçamento mais baixo. Não existe outra saída. No mundo inteiro é assim.Mauro Cezar

Em seu primeiro ano de Corinthians, Memphis Depay disputou 51 jogos (com 15 gols e 14 assistências) e conquistou o Campeonato Paulista, impedindo o inédito tetracampeonato do Palmeiras.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Marcelo Teixeira divulga etapas da construção do novo estádio do Santos; veja

Seleção brasileira: confira três destaques e pontos baixos do elenco na Data Fifa

Palmeiras vê convocados 'passearem' na Data Fifa; paraguaios são exceção

Petkovic completa 53 anos e recebe homenagens do Flamengo

Frías celebra desafio no Santos e relembra "dias difíceis" antes de anúncio

Bahia anuncia venda de Lucho Rodríguez para clube árabe

Palmeiras tem volta relâmpago de Andreas, e Maurício avança em recuperação

Diego Lopes e Jean Silva protagonizam momento tenso nos bastidores do Noche UFC

Intercontinental começa domingo e vai até dezembro; veja datas e locais

Zé Elias vê semelhanças entre Corinthians atual e o de 1995: 'Tem espírito de jogo decisivo'

Quem sobe e quem desce na seleção de Ancelotti na última data Fifa