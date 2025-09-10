Corinthians aposta no retorno de Garro, Yuri e Memphis para confirmar vaga na Copa do Brasil

O Corinthians sobe ao gramado da Neo Química Arena para enfrentar o Athletico Paranaense nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer por 1 a 0 em Curitiba, o time paulista pode até empatar que garante a classificação.

O time paulista vai contar com o retorno do trio de ataque formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Será apenas a terceira vez que o técnico Dorival Júnior terá o trio à disposição. Nas outras duas, o Corinthians venceu o Palmeiras nos dois confrontos das oitavas da Copa do Brasil (1 a 0 e 2 a 0) e avançou de fase.

Apelidado pela torcida de GYM, o trio sofreu com problemas físicos ao longo da temporada e atuou junto somente nove vezes em 2025. Garro conviveu com dores relacionadas a uma tendinopatia patelar no joelho direito, chegando a ficar dois meses parado após a conquista do título do Paulistão.

Já Yuri também ficou cerca de 60 dias fora por causa de uma fratura na vértebra. Recentemente, o camisa 9 passou por uma cirurgia de hérnia inguinal e está à disposição antes do previsto. "A gente sabe que após uma cirurgia o retorno é um pouco mais complicado, mas eu estou me empenhando bem e trabalhando muito para estar o mais apto possível dentro das minhas melhores condições físicas", disse Yuri, que quer um Corinthians atento para garantir a classificação.

Memphis foi quem teve mais sequência em 2025, mas também acabou sofrendo com lesões. O atacante ficou quase três semanas ausente depois de sentir um problema na coxa direita no duelo de ida das oitavas com o Palmeiras. Ele está 100% recuperado e, inclusive, balançou as redes pela Holanda no domingo, em jogos das Eliminatórias, se tornando o maior artilheiro da história da seleção com 52 gols.

O Corinthians teve cinco jogadores convocados nesta Data Fifa. Do time considerado titular, José Martínez defendeu a Venezuela no duelo com a Colômbia, em Maturín, no seu país de origem, e pode ficar no banco contra o Athletico. Já o goleiro Hugo Souza, que estava com a seleção brasileira na altitude de El Alto, na Bolívia, dispôs de um planejamento com direito a voo fretado para estar na meta corintiana nesta quarta.

Pelo lado do Athletico, o time terá de quebrar uma incômoda escrita para se classificar. O clube nunca passou das quartas de final quando perdeu a primeira partida. A equipe comandada pelo técnico Odair Hellmann vem de três vitórias consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro e tenta se recuperar na competição. Faltando 13 rodadas para o fim, os paranaenses estão na oitava posição, com 36 pontos, a cinco da Chapecoense, que abre o G-4 com 41.

Caso o Corinthians confirme a classificação, o adversário nas semifinais sairá do confronto entre Cruzeiro e Atlético. O time cruzeirense venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena MRV, casa do rival, e pode perder por até um gol de diferença que avança.

FICHA TÉCNICA

CORINTHUIANS X ATHLETICO-PR

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Charles (José Martínez), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO - Santos, Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel; Felipinho, Patrick, Leozinho (Luiz Fernando) e Zapelli; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Davi Lacerda (ES).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).