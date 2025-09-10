Topo

Corinthians anuncia novo patrocínio de empresa alimentícia; confira

10/09/2025 15h32

O Corinthians terá uma novidade em seu uniforme para a partida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O Timão anunciou uma nova parceria com a Frimesa, empresa do setor alimentício, que será mais uma patrocinadora do clube e estampará a camisa alvinegra.

"O Corinthians celebra a chegada de mais uma empresa sólida, com faturamento representativo, que abraça o clube com uma marca presente na mesa de tantas famílias alvinegras. A Frimesa poderá provar do potencial do clube e do engajamento da fiel torcida, uma receita infalível para uma jornada de sucesso que começa hoje", disse o superintendente de marketing do Corinthians, Vinicius Manfredi.

Onde ficará o patrocinador

O logotipo da empresa ocupará a região da omoplata esquerda no uniforme do futebol masculino do Timão, próximo à região da clavícula. Os valores e a duração do acordo não foram divulgados pelo clube.

"A Frimesa está em um momento decisivo de expansão da sua presença no mercado nacional. Vemos no esporte - especialmente no Corinthians - uma plataforma estratégica para fortalecer nossa marca e aproximar ainda mais a Frimesa das pessoas. Essa parceria traduz nossa visão de futuro: crescer com consistência, relevância e conexão com a vida dos brasileiros", pontuou Elias José Zydek, presidente executivo da Frimesa.

"O momento para receber a Frimesa é muito adequado. Uma empresa que tem no cooperativismo uma de suas maiores características. O Corinthians sempre busca parceiros que se envolvam, cooperem, vivam o Corinthians. Isso que esperamos, uma parceria cheia de histórias e envolvimento com a coletividade corintiana", finalizou Sandor Romanelli, superintendente comercial do Alvinegro.

Ação pelas Brabas

Para o confronto desta quarta, o Timão ainda terá mais uma adição em seu uniforme, que terá a frase "Invasão pelas brabas" estampada na barra inferior frontal da camisa.

Esta é uma ação promovida pelo clube para incentivar a torcida a comparecer na final do Campeonato Brasileiro Feminino, neste domingo. Na decisão, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, às 10h30 (de Brasília). As vendas dos ingressos para o jogo já estão abertas.

Também na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Athletico-PR logo mais, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Timão tem vantagem no placar, já que venceu o primeiro confronto por 1 a 0, portanto, um empate é o necessário para que o Alvinegro avance à semifinal.

