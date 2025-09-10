Como joga Billal Brahimi, novo reforço do Santos? Musetti detalha
O Santos acertou a contratação do franco-argelino Billal Brahimi. O atacante deve assinar com o clube ainda esta semana e preenche uma lacuna do elenco alvinegro, disse Lucas Musetti, na Live do Clube.
Brahimi vinha atuando pouco no Sint-Truiden e não é titular regular desde abril, o que pode atrasar sua estreia pelo Santos. O clube prevê algumas semanas de recondicionamento físico antes de relacioná-lo para partidas.
Obviamente, ele não empolga, mas os analistas recomendaram e o Vojvoda aprovou. E o Vojvoda tem um histórico de recomendar e aprovar jogadores desconhecidos e eles darem certo. Aconteceu muitas vezes no Fortaleza. O Snatos traz ele para compor elenco e ele tem uma característica que o Santos não tem no elenco: é um atacante canhoto, de lado de campo e de velocidade
O Santos passa a ter um atacante rápido, canhoto, que joga pelos dois lados. E ele também tem histórico de jogar como segundo atacante. O Vojvoda tem treinado várias coisas, uma delas é jgar com um segundo atacante, no 3-5-2 ou no 4-4-2.
Lucas Musetti
