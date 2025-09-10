Com treino forte, Popó provoca Wanderlei Silva e esquenta clima para superluta

A pouco mais de duas semanas para o Spaten Fight Night 2, o tetracampeão mundial de boxe Acelino 'Popó' Freitas publicou em seu perfil no 'Instagram' um vídeo de treino intenso, evidenciando que está focado na preparação para o confronto contra Wanderlei Silva (clique aqui ou veja abaixo). Na legenda, o baiano não economizou nas provocações: "Pra cima do 'Cachorro Louco' irei sem moderação!".

As imagens mostram o veterano em ritmo acelerado, trabalhando potência e velocidade em sequências de golpes nas manoplas. O treino reforça o tom competitivo da preparação para o duelo marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo.

O embate será a principal atração do evento e marcará a estreia de Wanderlei Silva no boxe profissional. Conhecido pelo estilo agressivo que o consagrou no MMA, o ex-campeão do PRIDE já declarou que pretende nocautear Popó - algo que jamais aconteceu na carreira do pugilista.

Spaten Fight Night 2

As demais lutas do card seguem confirmadas. Beatriz Ferreira defende o título mundial de boxe no Brasil pela primeira vez, enfrentando a uruguaia Maira Moneo pelo cinturão peso-leve (61 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Além disso, Hebert Conceição mede forças com Yamaguchi Falcão pelo cinturão brasileiro na categoria peso-médio (74 kg). Já no MMA, Thiago Manchinha - campeão do Shooto Brasil - encara Wanderson Barcellos, detentor do título pela organização MAC (Martial Arts Championship).

