Com Neto e Arthur Zanetti, COB Expo reúne medalhistas olímpicos em palestra

10/09/2025 15h43

A COB Expo 2025 será palco da palestra "Saúde, superação e legado: como a infraestrutura sustenta o esporte", que reunirá grandes nomes do esporte olímpico brasileiro para um debate sobre os caminhos que transformam sonhos em conquistas. O encontro acontece no dia 25 de setembro, das 16h30 às 18h (de Brasília).

Participam da palestra os medalhistas olímpicos Craque Neto, Érika Coimbra, Maurren Maggi, Rafael Silva, "Baby" e Arthur Zanetti. Mais do que falar de performance e saúde, o encontro ressalta a importância da infraestrutura esportiva como pilar essencial para a formação de atletas e para a construção de legados duradouros.

Centros de treinamento, arenas, suporte técnico e equipamentos de qualidade são a base que permite que histórias como essas sejam escritas e que novas gerações encontrem no esporte o caminho para seus sonhos.

Conheça os medalhistas

Atualmente apresentador, Craque Neto foi medalhista de prata no futebol nos Jogos Olímpicos de Seul 1988, enquanto a ex-jogadora de vôlei Érika Coimbra, que atuava como ponteira, conquistou o bronze em Sydney 2000.

No atletismo, a voz será de Maurren Maggi, primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro individual em Jogos Olímpicos. O feito ocorreu nos Jogos de Pequim 2008, no salto em distância.

O judô será representado por Rafael Silva, o "Baby". Ele subiu ao pódio em três Olimpíadas: bronze em Londres 2012, bronze no Rio 2016 e bronze por equipes em Paris 2024.

Completa o time o ginasta Arthur Zanetti, primeiro brasileiro e latino-americano a conquistar o ouro na ginástica artística. O feito veio nas argolas, em Londres 2012, resultado que colocou o Brasil no mapa mundial da modalidade. Em 2016, nos Jogos do Rio, Zanetti conquistou ainda a prata.

A COB Expo será realizada entre os dias 24 e 28 de setembro de 2025, no centro de eventos Pro Magno, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial: cobexpo.soudaliga.com.br.

COB EXPO 2025

? 24 a 28 de setembro de 2025

? Centro de Convenções Pro Magno - Av. Pfa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000

? Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo

