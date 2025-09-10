Topo

Esporte

Com Fabrício Bruno, Cruzeiro finaliza preparação para enfrentar o Galo; veja time provável

10/09/2025 20h30

Na Toca da Raposa II, o Cruzeiro concluiu na tarde desta quarta-feira (10) os preparativos para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. A partida está marcada para esta quinta (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, onde a Raposa pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação à semifinal da competição.

A principal novidade do treino foi a presença de Fabrício Bruno. O zagueiro, que foi titular na derrota da Seleção Brasileira para a Bolívia, desembarcou no Rio de Janeiro pela manhã e, em seguida, viajou em voo fretado até Belo Horizonte. Depois de realizar trabalhos regenerativos, integrou a última atividade com o restante do elenco e deve começar o clássico entre os titulares.

A torcida também teve papel importante na véspera. Assim como no encontro de ida, centenas de cruzeirenses foram até a Toca da Raposa II para apoiar os jogadores, cantando músicas de incentivo e provocando o rival. No primeiro duelo, disputado em 27 de agosto na Arena MRV, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e do próprio Fabrício Bruno, abrindo vantagem confortável na eliminatória.

A tendência é que o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, entre em campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol).

A única dúvida é justamente no ataque, já que Kaio voltou da Seleção com desgaste físico e pode ser substituído.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Flu reverte vantagem do Bahia com brilho de Thiago Silva no fim e avança

Corinthians terá dobra de laterais e Yuri no banco contra o Athletico-PR; veja escalações

Corinthians terá Bidu no meio e Yuri no banco contra Athletico; veja times

Com Fabrício Bruno, Cruzeiro finaliza preparação para enfrentar o Galo; veja time provável

Botafogo x Vasco: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil: onde assistir

Nauhany Silva é eliminada pela argentina Solana Sierra nas oitavas do SP Open

Gramado da Arena apresenta 'marcas' da NFL antes de Corinthians x Athletico-PR; veja foto

Laura Pigossi e Ingrid Martins vão à semi do SP Open de duplas após W.O. das adversárias

Samuel Sanches exalta papel do "padrinho" Jailton Malhadinho após assinar com o UFC