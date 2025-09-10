Com Fabrício Bruno, Cruzeiro finaliza preparação para enfrentar o Galo; veja time provável

Na Toca da Raposa II, o Cruzeiro concluiu na tarde desta quarta-feira (10) os preparativos para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. A partida está marcada para esta quinta (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, onde a Raposa pode perder por até um gol de diferença para garantir a classificação à semifinal da competição.

A principal novidade do treino foi a presença de Fabrício Bruno. O zagueiro, que foi titular na derrota da Seleção Brasileira para a Bolívia, desembarcou no Rio de Janeiro pela manhã e, em seguida, viajou em voo fretado até Belo Horizonte. Depois de realizar trabalhos regenerativos, integrou a última atividade com o restante do elenco e deve começar o clássico entre os titulares.

A torcida também teve papel importante na véspera. Assim como no encontro de ida, centenas de cruzeirenses foram até a Toca da Raposa II para apoiar os jogadores, cantando músicas de incentivo e provocando o rival. No primeiro duelo, disputado em 27 de agosto na Arena MRV, o Cruzeiro venceu por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e do próprio Fabrício Bruno, abrindo vantagem confortável na eliminatória.

Tudo pronto para a decisão de amanhã! Vamos, Cabuloso!!! ?? ? @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/cnh3GYPtGC ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) September 10, 2025

A tendência é que o Cruzeiro, de Leonardo Jardim, entre em campo com:

A única dúvida é justamente no ataque, já que Kaio voltou da Seleção com desgaste físico e pode ser substituído.