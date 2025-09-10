Topo

Com dúvidas, Atlético-MG fecha preparação para pegar o Cruzeiro; veja time provável

10/09/2025 18h46

Na Cidade do Galo, o Atlético-MG encerrou, na manhã desta quarta-feira, a preparação para o clássico decisivo contra o Cruzeiro, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, com vantagem celeste após a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV.

Sob comando de Jorge Sampaoli, o elenco realizou um treino tático no CT. A principal indefinição está no sistema defensivo: Lyanco, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, chegou a participar de parte das atividades, mas ainda é dúvida para começar entre os titulares. Caso não tenha condições, Vitor Hugo deve seguir na zaga ao lado de Junior Alonso.

O departamento médico do clube segue com Renzo Saravia (coxa direita), Patrick (coluna) e Caio Maia (joelho) em tratamento. Já o zagueiro chileno Iván Román e o meia equatoriano Alan Franco, que estavam a serviço de suas seleções nas Eliminatórias, desembarcam em Belo Horizonte ainda nesta quarta-feira e podem ser relacionados.

Desta forma, uma provável escalação do Atlético-MG conta com: Everson; Gabriel Menino (Natanael), Vitor Hugo (Lyanco), Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alan Franco) e Alexander; Gustavo Scarpa; Rony (Dudu), Tomás Cuello e Hulk.

Para avançar de fase, o Atlético precisa vencer por três gols de diferença no tempo normal. Caso devolva o 2 a 0, a decisão será nos pênaltis.

