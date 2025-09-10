Classificação e próximos jogos das Eliminatórias da Concacaf para Copa 2026

As Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026 seguem em ritmo intenso, com disputas equilibradas nos grupos. Suriname, Jamaica e Honduras largaram na frente em suas chaves, enquanto seleções tradicionais como Costa Rica e Panamá buscam recuperar espaço na tabela.

? Eliminatórias da Concacaf - Classificação

Grupo A

Rank Seleção Pts J V E D GM GC SG Últimas 5 1 Suriname 4 2 1 1 0 2 1 +1 ?? - - - 2 El Salvador 3 2 1 0 1 2 2 0 ?? - - - 3 Panamá 2 2 0 2 0 1 1 0 ?? - - - 4 Guatemala 1 2 0 1 1 1 2 -1 ?? - - -

Grupo B

Rank Seleção Pts J V E D GM GC SG Últimas 5 1 Jamaica 6 2 2 0 0 6 0 +6 ?? - - - 2 Curaçao 4 2 1 1 0 3 2 +1 ?? - - - 3 Trinidad e Tobago 1 2 0 1 1 0 2 -2 ?? - - - 4 Ilhas Bermudas 0 2 0 0 2 2 7 -5 ?? - - -

Grupo C

Rank Seleção Pts J V E D GM GC SG Últimas 5 1 Honduras 4 2 1 1 0 2 0 +2 ?? - - - 2 Costa Rica 2 2 0 2 0 4 4 0 ?? - - - 3 Haiti 2 2 0 2 0 3 3 0 ?? - - - 4 Nicarágua 1 2 0 1 1 1 3 -2 ?? - - -

Pts- pontos, J- Jogos, V-Vitórias, E-empates, D-Derrotas, GM-Gols marcados, GC- Gols contra, SG- Saldo de gols

? Próximos jogos - Eliminatórias da Concacaf

9 de outubro

23h00 - Nicarágua x Haiti

10 de outubro

18h00 - Honduras x Costa Rica

18h00 - Suriname x Guatemala

20h00 - Ilhas Bermudas x Trinidad e Tobago

22h00 - Curaçao x Jamaica

13 de outubro

21h00 - El Salvador x Panamá

23h00 - Honduras x Haiti

14 de outubro

20h00 - Costa Rica x Nicarágua

21h00 - Curaçao x Trinidad e Tobago

23h00 - Jamaica x Ilhas Bermudas.

Formato da classificação na CONCACAF

Com Canadá, México e Estados Unidos co-sediando a Copa de 2026, a qualificação da CONCACAF foi modificada para uma fase final com três grupos de quatro seleções.