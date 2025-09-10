Classificação e próximos jogos das Eliminatórias da Concacaf para Copa 2026
As Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026 seguem em ritmo intenso, com disputas equilibradas nos grupos. Suriname, Jamaica e Honduras largaram na frente em suas chaves, enquanto seleções tradicionais como Costa Rica e Panamá buscam recuperar espaço na tabela.
? Eliminatórias da Concacaf - Classificação
Grupo A
|Rank
|Seleção
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Suriname
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|?? - - -
|2
|El Salvador
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|?? - - -
|3
|Panamá
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|?? - - -
|4
|Guatemala
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|?? - - -
Grupo B
|Rank
|Seleção
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Jamaica
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|?? - - -
|2
|Curaçao
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|?? - - -
|3
|Trinidad e Tobago
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|?? - - -
|4
|Ilhas Bermudas
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|?? - - -
Grupo C
|Rank
|Seleção
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GM
|GC
|SG
|Últimas 5
|1
|Honduras
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|?? - - -
|2
|Costa Rica
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|?? - - -
|3
|Haiti
|2
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|?? - - -
|4
|Nicarágua
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|?? - - -
Pts- pontos, J- Jogos, V-Vitórias, E-empates, D-Derrotas, GM-Gols marcados, GC- Gols contra, SG- Saldo de gols
? Próximos jogos - Eliminatórias da Concacaf
9 de outubro
23h00 - Nicarágua x Haiti
10 de outubro
18h00 - Honduras x Costa Rica
18h00 - Suriname x Guatemala
20h00 - Ilhas Bermudas x Trinidad e Tobago
22h00 - Curaçao x Jamaica
13 de outubro
21h00 - El Salvador x Panamá
23h00 - Honduras x Haiti
14 de outubro
20h00 - Costa Rica x Nicarágua
21h00 - Curaçao x Trinidad e Tobago
23h00 - Jamaica x Ilhas Bermudas.
Formato da classificação na CONCACAF
Com Canadá, México e Estados Unidos co-sediando a Copa de 2026, a qualificação da CONCACAF foi modificada para uma fase final com três grupos de quatro seleções.
Os três líderes dos grupos se classificam automaticamente para a Copa.
Os dois melhores segundos colocados disputarão a repescagem intercontinental.