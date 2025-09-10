Topo

Classificação e próximos jogos das Eliminatórias da Concacaf para Copa 2026

10/09/2025 11h05

As Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026 seguem em ritmo intenso, com disputas equilibradas nos grupos. Suriname, Jamaica e Honduras largaram na frente em suas chaves, enquanto seleções tradicionais como Costa Rica e Panamá buscam recuperar espaço na tabela.

? Eliminatórias da Concacaf - Classificação

Grupo A

RankSeleçãoPtsJVEDGMGCSGÚltimas 5
1Suriname4211021+1?? - - -
2El Salvador32101220?? - - -
3Panamá22020110?? - - -
4Guatemala1201112-1?? - - -

Grupo B

RankSeleçãoPtsJVEDGMGCSGÚltimas 5
1Jamaica6220060+6?? - - -
2Curaçao4211032+1?? - - -
3Trinidad e Tobago1201102-2?? - - -
4Ilhas Bermudas0200227-5?? - - -

Grupo C

RankSeleçãoPtsJVEDGMGCSGÚltimas 5
1Honduras4211020+2?? - - -
2Costa Rica22020440?? - - -
3Haiti22020330?? - - -
4Nicarágua1201113-2?? - - -

Pts- pontos, J- Jogos, V-Vitórias, E-empates, D-Derrotas, GM-Gols marcados, GC- Gols contra, SG- Saldo de gols

? Próximos jogos - Eliminatórias da Concacaf

9 de outubro

  • 23h00 - Nicarágua x Haiti

10 de outubro

  • 18h00 - Honduras x Costa Rica

  • 18h00 - Suriname x Guatemala

  • 20h00 - Ilhas Bermudas x Trinidad e Tobago

  • 22h00 - Curaçao x Jamaica

13 de outubro

  • 21h00 - El Salvador x Panamá

  • 23h00 - Honduras x Haiti

14 de outubro

  • 20h00 - Costa Rica x Nicarágua

  • 21h00 - Curaçao x Trinidad e Tobago

  • 23h00 - Jamaica x Ilhas Bermudas.

Formato da classificação na CONCACAF

Com Canadá, México e Estados Unidos co-sediando a Copa de 2026, a qualificação da CONCACAF foi modificada para uma fase final com três grupos de quatro seleções.

  • Os três líderes dos grupos se classificam automaticamente para a Copa.

  • Os dois melhores segundos colocados disputarão a repescagem intercontinental.

