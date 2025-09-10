PVC: Ciclo da seleção é vexatório pela falta de organização

A seleção brasileira viveu um ciclo vexatório nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 por falta de organização e planejamento da CBF, afirma o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Foram seis derrotas, quatro técnicos e 84 jogadores convocados, o que para PVC impediu um trabalho de preparação coerente para o Mundial.

O vexame é do quê? É porque perdeu para a Bolívia? Não, o vexame é desse ciclo. O ciclo é vexatório pela absoluta falta de organização e coerência. PVC

PVC destaca que o Brasil fez sua pior campanha de Eliminatórias, superando o desempenho ruim de 2001. Para ele, a constante troca de técnicos e a ausência de um projeto consistente prejudicaram o time.

Com 44 jogadores estreantes, 84 convocados e quatro técnicos diferentes, não tem como ter coesão de equipe. Não tem como ter uma equipe formatada. E o resultado disso foi o quê? Foi o vexame de perder para a Bolívia e terminar em quinto lugar na Eliminatória. PVC

