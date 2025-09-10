Chael Sonnen põe em xeque planos de Jon Jones no UFC: 'Por que está voltando?'

O possível retorno de Jon Jones ao octógono voltou a movimentar os bastidores do UFC - mas nem todos estão convencidos de que o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e dos pesados realmente esteja se preparando para competir novamente. Um dos céticos mais vocais é Chael Sonnen, que levantou diversas dúvidas sobre os reais planos do veterano.

Apesar de ter anunciado aposentadoria em junho deste ano, o norte-americano afirmou recentemente que "nunca esteve aposentado" e que vem treinando cinco vezes por semana com o objetivo de atuar em um card especial do UFC, previsto para acontecer na Casa Branca em junho de 2026. A declaração, no entanto, não convenceu o presidente da organização, Dana White, que afirmou que as chances de isso acontecer são praticamente nulas.

"Ele está agindo como se aquela aposentadoria nunca tivesse acontecido, ao invés de ser um retorno. Se você está voltando, por que está voltando? Para o quê você está voltando? E é simplesmente um passe livre para lutar com qualquer um? Qualquer um, menos aquele cara, aquele cara lá da Inglaterra (Aspinall). Qualquer um, menos ele. É assim que a gente deve interpretar isso?", questionou Sonnen durante o programa 'Good Guy / Bad Guy'.

Treinos de verdade?

Além das incertezas sobre os objetivos do ex-campeão, Sonnen também colocou em xeque a veracidade da rotina de treinos alegada por ele. Para o comentarista, faltam indícios concretos de que o lutador esteja, de fato, ativo nos bastidores - e tudo pode não passar de "besteira".

"Aqui está o problema: nada vazou no Instagram. Ninguém está dizendo que treinou com Jon Jones. Ninguém está dizendo que viu Jon Jones treinar. Mais importante ainda, ninguém diz ser o treinador dele. Ele tem um treinador mítico, em uma academia ainda não identificada, treinando com pessoas que nunca foram nomeadas... Eu só acho isso tudo demais. Tipo, se ele viesse aqui para Oregon e o víssemos na academia, teria uma fila e as pessoas pediriam autógrafos - seria um grande acontecimento," disse Sonnen.

Jones, de 38 anos, não compete desde a vitória sobre Stipe Miocic, em novembro de 2024, quando defendeu o cinturão dos pesados pela primeira e única vez. Desde então, cresceu a expectativa por uma possível unificação contra Tom Aspinall, que era o campeão interino, mas o confronto nunca se concretizou.

