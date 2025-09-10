Casagrande: Pior campanha da seleção é culpa da CBF

A CBF é a principal culpada pela pior campanha do Brasil na história das Eliminatórias da Copa do Mundo, avalia Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Para o colunista, as apostas em treinadores interinos e sem experiência internacional, além da insistência em montar o time em torno de Neymar machucado, mostraram falhas graves de gestão após a saída de Tite. Com a derrota na altitude da Bolívia, o Brasil terminou em 5º.

A responsabilidade total de tudo o que aconteceu nessas Eliminatórias é da CBF e principalmente do ex-presidente Ednaldo Rodrigues. Tudo. Porque ele não contratou um treinador logo depois que o Tite já havia anunciado que iria sair em 2022. Walter Casagrande Jr.

Casagrande criticou as escolhas de Ramon Menezes e Fernando Diniz, que se revelaram apostas equivocadas. Ele destaca que ambos, junto com Dorival Jr., mantiveram convocações repetidas e se equivocaram em nutrir expectativas na volta de Neymar.

O Brasil jogando em Eliminatórias e os caras planejando um time pro Neymar jogar. E eu não tô fazendo uma crítica ao Neymar, mas ninguém poderia pensar em fazer um plano em torno do Neymar, porque o cara estava se recuperando de ligamento cruzado. Walter Casagrande Jr.

O colunista Mauro Cezar Pereira também aponta falhas na condução da CBF. Na opinião dele, faltou buscar técnicos de peso e à altura da seleção após a saída de Tite.

O erro foi não ter buscado um outro nome e ter apostado em nomes que não deram certo, que não me surpreenderiam um pouco, tanto o Diniz quanto o Dorival. Acho que não tem tamanho pra treinar a seleção brasileira, enquanto o Ramon, então, é uma piada, né? Mauro Cezar Pereira

Com a chegada de Carlo Ancelotti nas quatro últimas rodadas, a seleção brasileira teve quatro técnicos ao longo desta edição das Eliminatórias. Até então, a pior colocação do Brasil no torneio havia sido um 3º lugar.

'Ancelotti impõe respeito e cobra intensidade', diz Casagrande

Casagrande entende que Ancelotti causou uma mudança de postura na seleção, destacando critérios físicos e intensidade nas convocações, além do respeito imposto pelo técnico italiano.

Ele chegou e ele é maior que os jogadores e todo mundo baixou a cabeça. Todo mundo baixou a bola lá. Então, por aí, eu acho que a coisa começou a melhorar. Mas, cara, o cara tá fazendo o time dele agora. Walter Casagrande Jr.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.