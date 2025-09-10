Topo

Esporte

Casares diz o que deu errado em negócio com Marcos Leonardo: 'vazamento'

Marcos Leonardo teve uma negociação frustrada com o São Paulo na última janela - Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images
Marcos Leonardo teve uma negociação frustrada com o São Paulo na última janela Imagem: Justin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/09/2025 11h02

O presidente do São Paulo Julio Casares explicou o que impediu o acerto com o atacante Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal.

Quero aproveitar este momento para agradecer ao Marcos Leonardo e ao empresário. Ele deixou bem claro que queria jogar no São Paulo. Nós sabíamos da dificuldade de investimento, não tínhamos como entrar em uma aventura financeira. O grande problema foi o vazamento inadequado, em um momento em que a negociação ainda estava em curso. A partir disso, ficou quase impossível. Julio Casares, à ESPN Brasil

Relacionadas

Fiasco ou tentativa válida? Comentaristas debatem 'novela' Marcos Leonardo

Mais de 10 reuniões e bate-boca: São Paulo se frustra por Marcos Leonardo

São Paulo avalia contratação de Aboubakar após impasse por Marcos Leonardo

Você tem um clube árabe, um chinês, e a informação que sai é de que vai liberar de graça. Aí o clube lá vê outra proposta com dinheiro. E agora, vai liberar de graça? O vazamento precoce foi terrível para nós. [...] O São Paulo agiu de maneira responsável e lutou junto com o atleta para que fosse viabilizado. Mas o número era tão vultuoso que não cabia. O São Paulo foi até onde dava, porque o jogador brigou muito. Até o momento do vazamento, era mais possível. A partir dele, ficou quase impossível

Entenda a novela

O São Paulo buscou a contratação de Marcos Leonardo nos últimos dias da janela e esbarrou na questão financeira. A "operação Marcos Leonardo" teve cerca de 15 horas de duração no fechamento da janela e mais de dez reuniões.

Os sauditas queriam que o Tricolor pagasse algo pelo jogador e se irritaram com a negativa. Segundo apurou o UOL, os árabes chegaram a dizer "vocês não querem pagar nada, mas querem o jogador".

Do outro lado, o São Paulo defendia que daria os minutos que Marcos Leonardo queria em campo, já que os árabes não estavam dispostos a dar ao não inscrevê-lo no torneio saudita.

O jogador, por sua vez, abriu mão de receber os valores que tinha acertado como salário e pediu que o São Paulo oferecesse a quantia como pagamento pelo empréstimo. O Al-Hilal, porém, não se contentou com a quantia e rejeitou a oferta.

O São Paulo encerrou as negociações nas horas finais da janela de transferências. O clube agora avalia a contratação de Aboubakar.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Mbappé diz que saúde mental continua sendo tabu nos esportes de elite

Filho de Ronaldinho Gaúcho deixa o Burnley e acerta com o Hull City, diz jornal inglês

Internacional lança terceiro uniforme com homenagem aos 60 anos do primeiro título brasileiro

Classificação e próximos jogos das Eliminatórias da Concacaf para Copa 2026

Mauro Cezar: Pênalti que deram para a Bolívia é uma piada

Casares diz o que deu errado em negócio com Marcos Leonardo: 'vazamento'

Jogo do Corinthians hoje (10) pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo

Com treino forte, Popó provoca Wanderlei Silva e esquenta clima para superluta

Só final da Copa do Brasil salva 'rombo' no orçamento do Corinthians em 2025

Casagrande: Pior campanha da seleção é culpa da CBF

Rune rebate revelação de Kalinskaya sobre insistência por encontro romântico