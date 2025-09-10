'Calote da Arena pode acontecer se não houver acordo', diz Romeu Tuma Jr.

O risco de o Corinthians dar um calote na Caixa Econômica Federal é real caso não haja um acordo para renegociação da dívida pela arena de Itaquera, avalia Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do clube, no De Primeira, do Canal UOL.

O clube tenta renegociar o débito de R$ 710 milhões com a Caixa pela Neo Química Arena. Segundo Tuma Jr., o Corinthians não tem condições de pagar essa dívida sem uma renegociação.

Não prego o calote, nós temos total convicção de pagar a dívida, mas nossa situação é difícil e se a gente não adequar essa situação com a Caixa a gente pode chegar nisso. Não é que eu prego calote, todo mundo que deve tem que pagar, mas a gente tem a possibilidade de renegociar isso. A Caixa demonstrou que está aberta a essa renegociação e a gente tem que buscar a nossa parceira para fazer esse trabalho. Romeu Tuma Jr.

Não prego o calote, mas alertei como minha obrigação que isso pode acontecer se a gente não conseguir sanar esses problemas. Romeu Tuma Jr.

'Faltou competência na negociação da Arena', diz Romeu Tuma Jr.

Para Romeu Tuma Jr., faltou competência no gerenciamento do contrato da arena com a Caixa, o que agravou o endividamento do Corinthians, que hoje beira os R$ 2,5 bilhões.

O dirigente defende uma renegociação realista com apoio do governo para que o Corinthians possa se reestruturar financeiramente.

Eu acho que faltou competência no gerenciamento com a Caixa nesse período. Quando foi votar novamente para aumentar o valor, eu fui o único conselheiro que votou contra. Ia criar um imbróglio, que está aí, comprovado hoje. Romeu Tuma Jr.

