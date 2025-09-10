Topo

Esporte

Flamengo pede efeito suspensivo para Bruno Henrique em caso de manipulação

Flamengo pede efeito suspensivo para Bruno Henrique - Thiago Ribeiro/AGIF
Flamengo pede efeito suspensivo para Bruno Henrique Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

10/09/2025 10h24

O Flamengo entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a punição a Bruno Henrique por caso de manipulação. A Informação foi dada inicialmente pelo O Globo e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

O clube carioca tenta a liberação do jogador enquanto não acontece o julgamento em segunda instância. Neste momento, por conta da punição, Bruno Henrique está impedido de disputar partidas de torneios organizados pela CBF.

Relacionadas

Flamengo quer provar em recurso que ato de Bruno Henrique não foi antiético

Flamengo acerta ao recorrer em caso Bruno Henrique? Colunistas debatem

Advogado do Flamengo sobre suspensão a Bruno Henrique: 'Foi exagerada'

O Rubro-Negro quer provar que o ato de Bruno Henrique não foi antiético. Advogado do Flamengo no caso, Michel Assef Filho alegou que o clube não se sentiu prejudicado com o cartão amarelo recebido pelo jogador. E que a advertência fazia parte de uma estratégia para que ele fosse suspenso na partida seguinte. O argumento foi acatado pela maioria.

Caso consiga a liberação ainda esta semana, o jogador poderá "reforçar" o time contra o Juventude. O Flamengo entra em campo no domingo, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.

O atacante foi condenado, na última semana, a 12 jogos de suspensão, além de multa de R$ 60 mil. Bruno Henrique foi considerado culpado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida".

Entenda o caso

Bruno Henrique foi acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha (DF), pelo Campeonato Brasileiro.

Ele participou do julgamento ontem através de vídeo e optou por não prestar depoimento. O atacante deu uma declaração única onde reafirmou ser inocente.

Eu gostaria de afirmar a minha inocência e dizer que confio na Justiça esportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal, e desejo um excelente julgamento a todos, que tudo transcorra de forma leve e justa. E uma boa tarde a todos, só isso. Obrigado.
Bruno Henrique

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Casagrande: Pior campanha da seleção é culpa da CBF

Rune rebate revelação de Kalinskaya sobre insistência por encontro romântico

Flamengo pede efeito suspensivo para Bruno Henrique em caso de manipulação

Entenda como funcionará a nova repescagem intercontinental da Copa do Mundo

Flamengo entra com recurso no STJD e tenta obter efeito suspensivo para liberar Bruno Henrique

Trio brasileiro brilha no Contender Series e conquista contrato com o UFC

Pré-temporada da NBA: veja a tabela completa de jogos

Seleção Brasileira encerra Eliminatórias com campanha sofrível como visitante

Federação Espanhola libera e jogo do Barcelona pela LaLiga deve ser realizado em Miami

Inter acerta venda de Enner Valencia para o futebol mexicano

Venezuela segue como "eterno saco de pancadas" do futebol sul-americano