Brasil tem pior desempenho de sua história nas Eliminatórias Sul-Americanas; confira

O Brasil encerrou sua campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com derrota para a Bolívia, nesta terça-feira, por 1 a 0, em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude. Com o resultado, a Seleção terminou o torneio em quinto lugar, amargando a pior campanha de sua história.

Até então, a pior campanha do Brasil em Eliminatórias havia sido no início dos anos 2000, quando o time canarinho sofreu para se classificar para a Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão. Na ocasião, a Seleção terminou a seletiva com 30 pontos e garantiu sua vaga na última rodada.

Já nestas Eliminatórias, a Amarelinha somou 28 pontos, e perdeu a chance de terminar o torneio na vice-liderança, atrás somente da Argentina. Para isso, bastava uma simples vitória sobre a Bolívia, algo que nem chegou perto de se concretizar nesta terça-feira.

Assim como no ciclo para 2002, em que o Brasil contou com vários técnicos, como Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão e Luis Filipe Scolari, para se classificar para a Copa de 2026 a CBF também efetuou algumas trocas no comando, iniciando com Ramon Menezes, passando por Fernando Diniz e, mais recentemente, Dorival Júnior, antes da chegada de Carlo Ancelotti.

Vale lembrar que desde que as Eliminatórias passaram a ser disputadas por dez países, em turno e returno, o Brasil jamais havia deixado de somar pelo menos 30 pontos. Desta vez, porém, o time canarinho teve de se contentar com um desempenho bem inferior, mas ainda assim suficiente para manter a sina de jamais ter ficado de fora de uma Copa do Mundo.